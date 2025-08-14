Miłość i nadzieja, odcinek 259: Sila ofiarą wypadku po rozstaniu z Kuzeyem. Nie udzieli jej pomocy! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wypadek Sili, który rozegra się w 259 odcinku "Miłość" i nadzieja" będzie konsekwencją tego, co usłyszy od Kuzeya, kiedy wreszcie dotrze do domu prawnika. Zbyt wiele ostatnio się między nimi wydarzyło, by Sila odważyła się wprost powiedzieć, że Alper wcale nie jest jej chłopakiem, że go nie wybrała, tylko padła ofiarą okrutnej intrygi własnej matki Cavidan. Oczywiście Sila nadal nie wie, że nie jest córką Cavidan, że jej prawdziwą matką jest Feraye.

Ostra kłótnia Kuzeya z Silą w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kiedy Kuzey w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy wycieńczoną Silę z rozmazanym makijażem, zamiast wziąć ją w ramiona, wybuchnie gniewem. Powód? Będzie pewny, że dziewczyna, którą pokochał nie tylko go oszukała, okradła, ale i dopuściła się haniebnych czynów w nocnym klubie. To dlatego od razu zacznie krzyczeć na Silę, wypominając jej kłamstwa, niewierność, ucieczkę do Alpera.

Co zrobi Sila w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"? Nie wyzna Kuzeyowi prawdy o spisku Cavidan, która chce się jej pozbyć, żeby wydać młodszą córkę, Bahar, za mąż za bogatego prawnika. Fałszywa matka Sili nie cofnie się przed niczym, żeby ślub Bahar i Kuzeya stał się faktem!

Sila odrzucona przez Kuzeya w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wściekły na Silę Kuzey w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie się hamował, oskarżając o to, że wcale nie jest tą dziewczyną, w której się zakochał. Łzy Sili, która będzie wstrząśnięta, zdruzgotana podłymi słowami Kuzeya nie zrobią na nim żadnego wrażenia. Na koniec wzburzony mężczyzna wyrzuci Silę ze swojego domu i życia. Odrzuci ich miłość!

Tak dojdzie do wypadku Sili w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

Odtrącona Sila w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie miała dość siły, by opuścić rezydencję. Upadnie tuż przed bramą, a potem idąc ulicą zupełnie straci kontakt z rzeczywistością. Cały czas będzie rozpamiętywać to, co usłyszała od Kuzeya. W efekcie nie zauważy nadjeżdżającego, rozpędzonego samochodu. Sila wpadnie pod koła auta i osunie się na ziemię.

Ranna bohaterka tureckiej telenoweli w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie dawała żadnego znaku życia. Pomocy udzieli jej kierowca samochodu, sprawca wypadku i inni świadkowie tragedii.

Kuzey zobaczy wypadek Sili w 259 odcinku "Miłość i nadzieja", ale jej nie pomoże

Okrutnym zrządzaniem losu w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey minie ranną Silę na drodze! Zobaczy wypadek, ludzi udzielających komuś pomocy, ale zatrzyma się tylko na chwilę. Nie zauważy nieprzytomnej Sili na ulicy, bo skupi się na telefonie od Bahar. Tymczasem wezwana karetka zabierze Silę do szpitala. Ukochana Kuzeya nie umrze, ale jej stan będzie poważny.