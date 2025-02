Miłość i nadzieja. Kuzey ucieka ze ślubu. Handan grozi, że odbędzie się pogrzeb!

Miłość i nadzieja. Yildiz nie wybaczy Kuzeyowi! Co zrobi, by pomścić śmierć Elif? Streszczenie odcinka 139 Ask ve umut (25.02.2025)

Miłość i nadzieja. Czy Kuzey pojawi się na ślubie? Handan zapowiada mroczny finał!

Kłamstwa, intrygi i knucie Handan dobiegają końca. W dniu ślubu Kuzey postanowi porzucić ją, ale zdesperowana kobieta wcale się nie podda. Handan zagrozi, że jeśli Kuzey nie pojawi się na ceremonii, zamiast wesela odbędzie się… pogrzeb.

Zapłakana Handan w sukni ślubnej zacznie naciskać na Naciye, by natychmiast sprowadziła Kuzeya!

Oby twój syn pojawił się dziś w tym domu, bo ja mam wesele! Inaczej odbędzie się pogrzeb! - zagrozi zdesperowana Handan w rozmowie z Naciye.

Miłość i nadzieja odcinek 132. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye, Naciye i Bülent zastanawiają się, co dać Kuzeyowi w prezencie ślubnym. Melis namawia Zeynep do kłamstwa. Kiedy ta zamierza spotkać się z Egem, rywalka ją uprzedza. W obecności Bülenta i Naciye Handan grozi, że popełni samobójstwo.

Kiedy oglądać 132. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 132. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 14 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.