Miłość i nadzieja. Kuzey straci cierpliwość. Zleje Alpera na kwaśne jabłko!

Miłość i nadzieja. Kuzey pobije Alpera na oczach wszystkich

Cavidan miała chytry plan na życie swojej córki Bahar, ale żeby go zrealizować, musiałaby się pozbyć Sili. Dziewczyna nie chciała jednak wracać na wieś, a Kuzey sam poprosił ją, żeby została.

Plan Cavidan legł w gruzach, więc do gry wkroczył Alper. Niedoszły narzeczony Sili wrócił z jednym zamiarem – odzyskaniem jej.

Alper postanowił zadziałać podstępem. Zgłosił się po pracę jako kierowca w domu rodziny Kuzeya. Po kilku próbach udało mu się przekonać rodzinę, że zasługuje na tę posadę.

Niebawem sytuacja diametralnie się zmieni, bo Alper zacznie adorować… siostrę Kuzeya – Hulyę! Z początku wszystko będzie wyglądało niewinnie, ale gdy Kuzey się zorientuje, co się dzieje, wpadnie w szał.

Kuzey wyrzuci Alpera z domu

W jednej z nadchodzących odcinków serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do burzliwej konfrontacji. Kuzey straci panowanie nad sobą i rzuci się z pięściami na Alpera.

Wywiąże się brutalna bójka, a Alper nie będzie miał żadnych szans – prawnik dosłownie "zleje go na kwaśne jabłko". W przypływie wściekłości Kuzey wyrzuci go z rezydencji i oznajmi, że nie chce go więcej widzieć w swoim otoczeniu.

Co będzie dalej?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.