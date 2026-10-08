La Promesa, odcinek 496: Catalina oskarży Cruz o zniszczenie reputacji Pelayo, a Petra przejmie kontrolę nad Santosem

Catalina uważa, że Cruz stoi za skandalem w serialu „La Promesa”

Catalina postanawia skonfrontować się z Pelayo i raz na zawsze zamknąć niedokończone sprawy z przeszłości. Po tym, jak udało jej się go odnaleźć w poprzednim epizodzie, teraz próbuje mu uświadomić, że to Cruz odpowiada za ich medialne kłopoty. Jej zdaniem to intrygi markizy zrujnowały wizerunek mężczyzny. Pelayo z kolei wyznaje jej bolesną prawdę o tym, jak bardzo ucierpiał przez całe zamieszanie. Okazuje się, że w wyniku afery stracił nie tylko pieniądze, ale i pozycję społeczną. Catalina próbuje poskładać te elementy w jedną całość, by ostatecznie ustalić winę swojej matki.

Petra ma tajny plan dla Santosa w „La Promesa”

Petra, nie tracąc czasu, bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna potajemnie wdrażać Santosa w obowiązki pierwszego lokaja. Chłopak powoli dowiaduje się, jak naprawdę działa pałac i poznaje tajemnice, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Mimo że obecnie tę funkcję pełni Ricardo, Petra uparcie szykuje jego syna na ewentualnego następcę. Rozwój wydarzeń w kolejnych odsłonach pokaże, że jej zakulisowe działania przyniosą nieoczekiwane konsekwencje.

Hrabia Ayala zmienia front wobec Martiny w telenoweli „La Promesa”

Do tej pory Ayala był bezwzględny wobec Martiny. Z jego powodu dziewczyna wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, a później groził jej nawet przymusowym pobytem w klasztorze. Wszystko ulega zmianie, gdy Margarita zaczyna głośno kwestionować sens ich przyszłego małżeństwa. W obliczu tych wątpliwości hrabia radykalnie zmienia swoją strategię i postanawia złagodzić kurs wobec dziewczyny. Pozostaje jednak pytanie, czy jego nagła przemiana jest podyktowana szczerymi intencjami, czy to tylko kolejna manipulacja.

Gdzie i kiedy oglądać 496. odcinek serialu „La Promesa”?

Fani produkcji będą mogli zobaczyć 496. odcinek telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” w nadchodzący poniedziałek, 12 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 15:05 w TVP2. Dodatkowo, po telewizyjnej premierze, epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie swoich ulubionych bohaterów.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

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