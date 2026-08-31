Dziedzictwo. Zmiany w emisji serialu! Od września widzowie zobaczą mniej odcinków

TVP1 zmienia ramówkę. "Dziedzictwo" zniknie z anteny w weekendy

Sympatycy tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" nie będą zadowoleni z najnowszych decyzji stacji. Od września ramówka TVP1 ulegnie zmianie, co sprawi, że produkcja zostanie usunięta z weekendowego pasma. Do tej pory premierowe epizody można było śledzić w soboty i niedziele o 16:00, jednak teraz w tym czasie emitowany będzie polski serial.

Niestety dla widzów, "Dziedzictwo" nie zostanie przeniesione na inną godzinę w weekend, a w dni powszednie nie zaplanowano dodatkowych emisji, które miałyby zrekompensować tę stratę. W efekcie serial całkowicie zniknie z ramówki w soboty i niedziele. Co w takim razie stacja zaproponuje w zamian i jak będzie wyglądał nowy harmonogram emisji tureckiego hitu?

Polski serial "Zaraz wracam" zastąpi "Dziedzictwo" w soboty i niedziele

We wrześniowe weekendy o 16:00 i 16:25 stacja TVP1 pokaże po dwa premierowe odcinki polskiej produkcji "Zaraz wracam". Serial powróci po letniej przerwie ze zmienionym harmonogramem. Wcześniej można było go śledzić od poniedziałku do piątku o 18:20, a jeszcze dawniej od wtorku do piątku o 20:30. Teraz telewizja postanowiła umieścić go w paśmie dotychczas należącym do "Dziedzictwa".

Pewnym wyjątkiem będzie sobota 5 września 2026 roku, kiedy to już o 15:55 rozpocznie się transmisja Meczu Legend w piłce nożnej pomiędzy Polską, a Anglią. Jednak od niedzieli 6 września 2026 roku widzowie zobaczą dwa nowe epizody "Zaraz wracam", co ostatecznie przypieczętuje zniknięcie "Dziedzictwa" z weekendowej ramówki.

Nowy harmonogram "Dziedzictwa". Ile odcinków w tygodniu od września 2026 roku?

Miłośnicy "Dziedzictwa" nadal będą mogli śledzić losy bohaterów na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00. Zmiana oznacza jednak, że liczba nowych odcinków emitowanych w ciągu tygodnia zmniejszy się z siedmiu do pięciu.

Osoby niecierpliwe wciąż będą miały możliwość obejrzenia premierowych epizodów wcześniej na platformie vod.tvp.pl, jednak będzie się to wiązało z wniesieniem opłaty.