Spis treści

Emanet. Finał porwania Yusufa

Yaman porusza niebo i ziemię, by jak najszybciej odzyskać Yusufa. Nie może pozwolić, żeby choć włos spadł mu z głowy! Takie same intencje ma Nana. Chociaż Yaman myśli, że opiekunka była zamieszana w porwanie Yusufa, jej także zależy by chłopiec cały i zdrowy wrócił do domu.

To właśnie Nana jako pierwsza dotarła do miejsca, w którym Idris przetrzymywał Yusufa. Kiedy udało się jej obezwładnić porywaczy i dostać do pomieszczenia, gdzie znajdował się malec, okazało się, że już go tam nie ma! Yusufowi udało się uciec, ale to nie koniec jego kłopotów! Co będzie dalej? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Polecamy: Taki będzie finał 3. sezonu Emanet. Kolejna śmierć

Błądzący po lesie Yusuf spotka kobietę, która zaoferuje mu pomoc. Kiedy jednak przyprowadzi go do swojego domu, okaże się, że ona i jej partner planują sprzedanie chłopca handlarzom ludźmi! Na szczęście Yusuf w porę podsłucha rozmowę i natychmiast ucieknie z ich domu!

Nie uda mu się jednak bardzo oddalić, bo bandyta go dogoni. Zaniesie chłopca z powrotem do domu i przywiąże do krzesła!

Chwilę później zbirów odnajdzie Nana. Pomiędzy nią, a kobietą przetrzymującą Yusufa wywiąże się bójka.

Przyszłaś po mnie! Znalazłaś mnie!

- wykrzyczy uradowany Yusuf, kiedy opiekunka będzie go rozwiązywać.

Kiedy na miejscu pojawi się drugi z porywaczy, ugodzi Nanę siekierą! Jak to się skończy? Zobacz w galerii zdjęć.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,Nanuka Stambolishvili jako Nana, Tolga Pancaroglu jako Ziya,Melih Özkaya jako Ali,Ömer Gecü jako Cenger,Oğuz Yağcı jako Nedim.