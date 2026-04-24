Dziedzictwo, odcinek 906: Cansel nie zatrzyma się przed niczym. Ma plan zniszczenia Nany

Joanna Dembek
2026-04-24 10:26

Derya próbuje za wszelką cenę odwrócić uwagę Ferita od Ayse, wykorzystując do tego fałszywą żałobę po zmarłej przyjaciółce. Czy policjant przejrzy jej zamiary? Z kolei Mert odkrywa podejrzane fakty na temat więziennego lekarza. W warsztacie stolarskim Poyraza narasta konflikt z powodu spisków Cansel. Sprawdź, co jeszcze czeka bohaterów "Dziedzictwa" w 906. epizodzie, który zostanie wyemitowany 1 maja.

Kobieta z ciemnymi, kręconymi włosami i pierścionkiem na palcu, trzymająca telefon przy uchu, rozmawia z poważnym wyrazem twarzy. Jej mina sugeruje konsternację lub zaniepokojenie, co doskonale oddaje emocje związane z intrygami Cansel w serialu Dziedzictwo.
W 905. odcinku byliśmy świadkami napiętej sytuacji – Ayse oskarżyła Deryę o kłamstwo, co wywołało u tej drugiej chwilowe zdezorientowanie. Derya z ukrycia przyglądała się szczęśliwym chwilom Ferita i Ayse, a rosnąca zazdrość skłoniła ją do radykalnych działań. Z kolei w zakładzie stolarskim wspólne obowiązki zbliżyły Nanę i Poyraza, a rodzące się między nimi uczucie zaczęło ich nieco przerażać. U Sinana również nastąpił ważny moment – troska Aynur sprawiła, że prawnik wyszedł ze swojej skorupy i zaproponował kobiecie dłuższe spotkanie, o czym informowało Radio Eska.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Dziedzictwa" odc. 906: Derya udaje rozpacz

Ferit, Ayse i mała Doga cieszą się swoim towarzystwem, spędzając razem wolny czas. Ich sielanka bardzo drażni Deryę. Kobieta, zdając sobie sprawę, że traci grunt pod nogami, ucieka się do manipulacji emocjonalnych. Używa tragicznej śmierci przyjaciółki jako wymówki do odegrania wielkiego dramatu. Chce w ten sposób wzbudzić litość Ferita i skupić jego uwagę wyłącznie na sobie. Ferit, znany z dobroduszności, ma przed sobą trudną decyzję: pozostać lojalnym wobec Ayse czy wesprzeć „potrzebującą” znajomą.

"Dziedzictwa" odc. 906: Nana w niebezpieczeństwie

W czasie gdy Yusuf pomaga Şahinowi w pracy, w stolarni Poyraza robi się coraz goręcej. Cennet jest przerażona, obserwując rosnące zainteresowanie jej syna Naną. Dodatkowo Cansel, nie mogąc znieść obecności Nany u Poyraza, podejmuje drastyczne kroki. Zdesperowana kobieta wymyśla plan, który ma skompromitować dziewczynę i sprawić, by została wyrzucona z pracy na bruk. Pytanie brzmi, czy ten okrutny plan się uda.

"Dziedzictwa" odc. 906: Mert rozpoczyna śledztwo

Akcja kryminalna nabiera rozpędu za sprawą Merta. Mężczyzna, wątpiąc w oficjalne ustalenia, rozpoczyna własne dochodzenie w sprawie więziennego lekarza. Jego upór szybko daje rezultaty – Mert znajduje niepokojące poszlaki, które rzucają nowe światło na dawne wydarzenia za kratami i mogą zdemaskować winnych. To przełomowe odkrycie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób.

Gdzie i kiedy obejrzeć 906. odcinek "Dziedzictwa"?

Telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę 906. epizodu zaplanowano na piątek, 1 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

Obsada i fabuła serialu "Dziedzictwo"

Seher i Kevser to siostry wychowywane przez Yusufa. Mimo skromnego życia, rodzina jest pełna miłości. Sytuacja zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Na świat przychodzi syn, któremu nadano imię po dziadku. Niestety, Kevser zostaje wdową, a wkrótce zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią prosi Seher o opiekę nad 5-letnim siostrzeńcem. Po śmierci Kevser chłopiec trafia pod skrzydła chłodnego i bezwzględnego Yamana. Seher zrobi wszystko, by odzyskać małego Yusufa.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)
  • Sıla Türkoğlu (Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)
  • Gülderen Güler (Kiraz)
  • Melih Özkaya (Ali)
  • Tolga Pancaroglu (Ziya)
  • İpek Arkan (Duygu)
  • Seda Dadaşova (Yasemin)
