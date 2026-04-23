Dziedzictwo, odcinek 904. Poyraz staje w obronie Nany i wyciąga ją z domowego koszmaru

Widzowie śledzący poprzedni epizod byli świadkami niezwykle dramatycznych wydarzeń, w których Nana niemal straciła włosy podczas snu, ale w porę interweniował Şahin, powstrzymując Cansel. W tym samym czasie Derya przyjęła pozę bezbronnej ofiary, by z sukcesem zamieszkać pod dachem Ayse oraz Ferita i kontynuować swój podstępny plan zniszczenia ich związku. Z kolei Aynur coraz odważniej przełamuje bariery w relacji z Sinanem, uświadamiając sobie, że jego trudny charakter to tylko maska skrywająca dawne rany.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo odcinek 904. Poyraz ratuje Nanę przed Cennet i Cansel

Zżerane przez chorobliwą zazdrość Cansel i Cennet robią wszystko, aby uprzykrzyć dziewczynie życie i zmusić ją do wyprowadzki. Kobiety wykorzystują każdy domowy obowiązek jako pretekst do okrutnych kpin, jednak Nana zachowuje niesamowity spokój, co jeszcze mocniej drażni jej oprawczynie. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy Poyraz niespodziewanie słyszy pełne jadu słowa matki oraz szwagierki i na własne oczy widzi cierpienie Nany. Mężczyzna postanawia natychmiast działać, zabierając ją z tego toksycznego miejsca i dając posadę w swoim zakładzie stolarskim, co doprowadza domowniczki do absolutnej furii.

Streszczenie 904. odcinka serialu Dziedzictwo. Ayse rozpracowuje kłamstwa Deryi

Chociaż Ayse na samym początku nie widziała przeszkód, by gościć pod swoim dachem Deryę, jej kobiecy instynkt wkrótce daje o sobie znać. Uważnie przyglądając się poczynaniom pani prokurator, gospodyni dostrzega liczne nieścisłości i nabiera pewności, że intencje jej lokatorki są dalece nieszczere. Zaczyna wręcz wierzyć, że przeprowadzka rzekomej ofiary to skrupulatnie uknuta intryga, a nie nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Pytaniem pozostaje, czy Ferit weźmie pod uwagę poważne obawy swojej partnerki, czy zrzuci wszystko na karb zwykłej, bezpodstawnej zazdrości.

Turecki serial Dziedzictwo. Prawnik Sinan otwiera serce przed Aynur

Tymczasem w innej części historii widzowie mogą podziwiać zaskakującą metamorfozę Sinana. Ten chłodny i zdystansowany do świata prawnik nie jest w stanie dłużej ignorować ogromnej troski, jaką obdarowuje go Aynur. Mimo prób zachowania obojętności, wsparcie otrzymane od niej tuż po niedawnym omdleniu ostatecznie przełamuje jego wewnętrzne blokady. Mężczyzna przestaje traktować kobietę wyłącznie jako pomoc domową, dostrzegając w niej jedyną istotę na świecie, której jego los nie jest obojętny.

Kiedy oglądać 904. odcinek serialu Dziedzictwo w telewizji i internecie

Turecką telenowelę można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Zgodnie z harmonogramem, 904. epizod zagości na ekranach telewizorów w środę 29 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły zasiąść przed odbiornikami o stałej porze, mają możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie wydania. Zachęcamy również do sprawdzenia swojej wiedzy w przygotowanym przez nas quizie sprawdzającym znajomość tego popularnego hitu.

Fabuła i pełna obsada tureckiego hitu Dziedzictwo

Opowieść skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które mimo skromnego życia u boku ojca Yusufa, odnajdywały prawdziwe szczęście. Rozstanie bohaterek następuje w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, a po narodzinach syna (nazwanego na cześć dziadka) traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Umierając, błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem, który trafia pod nadzór niezwykle surowego Yamana. Od tej chwili głównym celem Seher staje się walka o odzyskanie siostrzeńca z rąk bezwzględnego mężczyzny. W obsadzie popularnej telenoweli znaleźli się następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w oddaną Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający rolę małego Yusufa

Gülderen Güler pojawiająca się na ekranie jako Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova grająca Yasemin, siostrę Duygu