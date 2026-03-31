Dziedzictwo, odcinek 881: Doga donosi prokuratorce na swoich rodziców. To dopiero początek kłopotów!

W poprzedniej odsłonie produkcji bezustanne spory między Ayse i Feritem doprowadziły do tego, że Doga zgłosiła sprawę prokuratorce Leyli. Urzędniczka szybko sprowadziła ich na ziemię, ostrzegając o widmie odebrania im praw do opieki nad dzieckiem w przypadku braku porozumienia. Ze względu na dobro dziewczynki, oboje zdecydowali się zakopać topór wojenny i udawać zgodną rodzinę. Równolegle Poyraz wylądował za kratkami z powodu oskarżeń o kradzież, co było efektem zmowy jednego z mieszkańców Cendere z bezwzględnym Trucizną. Ten ostatni planuje uderzyć w Nanę i Yusufa, doskonale wiedząc, że obecnie nikt nie czuwa nad ich bezpieczeństwem.

Streszczenie 881. odcinka telenoweli "Dziedzictwo". Atak Gungora i ucieczka

Ayse i Ferit dokładają wszelkich starań, aby zorganizować córce przyjemne popołudnie, dzieląc się przy okazji dawnymi opowieściami. Choć oboje wciąż odczuwają głęboki żal, te powroty do przeszłości wzbudzają w nich ukryte sentymenty. Sielanka kończy się jednak brutalnie, gdy na jaw wychodzi zamiar Ayse dotyczący odesłania Dogi do dziadków. Pomiędzy dorosłymi ponownie wybucha awantura, która dotkliwie rani uczucia dziewczynki. Tymczasem Cennet, wierząc, że wszelkie dramaty są winą Nany i Yusufa, zamyka ich w ciasnym magazynie. Gungor, będący na usługach Trucizny, skutecznie wyciąga rodzinę Poyraza z budynku, inicjując groźnie wyglądający pożar tuż obok zakładu fryzjerskiego należącego do Cansel. Korzystając z zamieszania i braku domowników, mężczyzna rzuca się na uwięzioną dwójkę. W najbardziej dramatycznym momencie na horyzoncie pojawia się zwolniony z aresztu Poyraz, ratując bezbronne ofiary z rąk bandyty. Samemu napastnikowi ostatecznie udaje się uciec z miejsca zdarzenia.

Kiedy stacja TVP1 pokaże 881. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecki format nadawany jest na kanałach Telewizji Polskiej przez cały tydzień. Widzowie mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierowa emisja osiemset osiemdziesiątego pierwszego odcinka zaplanowana została na poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdołają w tym czasie zasiąść przed odbiornikami, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Pełne archiwum z dotychczasowymi odcinkami można w dowolnej chwili znaleźć i obejrzeć na internetowej platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada "Dziedzictwo"? Fabuła i obsada tureckiego hitu

Głównymi postaciami są dwie siostry, Seher i Kevser, będące córkami Yusufa. Dziewczyny wychowują się w biedzie, ale cieszą się swoim towarzystwem. Ich losy rozchodzą się w momencie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z bogaczem należącym do wpływowej familii Kyrymly. Owocem tego związku jest syn, który otrzymuje imię na cześć swojego dziadka. Niedługo potem mąż kobiety umiera, a ona sama zaczyna zmagać się ze śmiertelną dolegliwością. Tuż przed swoim odejściem błaga Seher, by ta zajęła się jej pięcioletnim potomkiem. Po zgonie Kevser mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła wyjątkowo chłodnego i brutalnego Yamana. Zdesperowana Seher robi wszystko, aby odzyskać chłopca z rąk pozbawionego skrupułów mężczyzny.

W zespole aktorskim tej popularnej produkcji znaleźli się między innymi:

- Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana

- Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher

- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

- Gülderen Güler w roli serialowej Kiraz

- Melih Özkaya występujący jako Ali

- Tolga Pancaroglu grający Ziyę

- İpek Arkan jako policjantka Duygu

- Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu