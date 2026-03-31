Dziedzictwo, odcinek 880: Poyraz zostaje oskarżony o kradzież i trafai za kratki, a Trucizna rusza po Nanę i Yusufa

Co działo się w 879. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W minionym epizodzie Cennet i Cansel z nieskrywaną radością przyjęły zniknięcie Nany i Yusufa. Ich entuzjazm szybko jednak zgasł, gdy Poyraz niespodziewanie przyprowadził ich z powrotem. Mężczyzna ściągnął na siebie gniew matki, która zupełnie nie rozumiała, dlaczego ten naraża całą rodzinę dla dobra obcych ludzi. Wyszło na jaw, że Poyraz poznał już przeszłość Nany i małego Yusufa, a to wszystko dzięki chłopcu, który mu się wygadał. Ze strachu o bezpieczeństwo swoich bliskich, Nana błagała go, aby zachował te informacje w ścisłej tajemnicy przed resztą domowników. Z kolei Doga niezwykle mocno przeżywała waśnie między rodzicami. Dziewczynka była wyraźnie podenerwowana i nie potrafiła opanować gniewu, podczas gdy Ayse i Ferit na próżno starali się ją uspokoić. W międzyczasie Trucizna odkrył, że Poyraz zaledwie niedawno opuścił więzienne mury.

"Dziedzictwo" - odcinek 880. Co planuje Trucizna?

Nieustające spory między Ayse a Feritem doprowadzają do tego, że zdesperowana Doga postanawia poskarżyć się prokuratorce Leyli. Kobieta natychmiast uświadamia zwaśnionym rodzicom, że brak porozumienia może kosztować ich utratę dziecka. Przerażeni wizją straty córki, Ayse i Ferit decydują się zakopać topór wojenny i udawać zgodną rodzinę. Tymczasem Poyraz trafia do aresztu oskarżony o kradzież. Wychodzi na jaw, że jeden z mieszkańców Cendere wszedł w układ z bezwzględnym Trucizną i to on fałszywie oskarżył mężczyznę. Trucizna ma chytry plan – chce bezlitośnie wykorzystać moment, w którym Nana i Yusuf stracili swojego obrońcę, aby przypuścić atak.

Gdzie i kiedy oglądać 880. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli, zawsze o stałej porze – 16:05 na antenie TVP1. Najbliższy, 880. odcinek widzowie zobaczą w niedzielę, 5 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów w tym czasie, mają alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody, zarówno te starsze, jak i najnowsze, udostępniono bezpłatnie na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Obsada produkcji

Fabuła serialu skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Rodzina, choć nie opływa w luksusy, cieszy się wzajemnym szczęściem i spokojem. Ich ścieżki rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za majętnego dziedzica z potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, którego nazywa imieniem swojego ojca. Niestety, niedługo potem traci męża, a na dodatek dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę o jedno – by zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, opieka nad małym Yusufem spada na bezdusznego i chłodnego Yamana. Od tej chwili zdeterminowana Seher zrobi wszystko, by odzyskać ukochanego siostrzeńca z rąk surowego opiekuna.

W rolach głównych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)