Dziedzictwo, odcinek 880: Poyraz zostaje oskarżony o kradzież i trafai za kratki, a Trucizna rusza po Nanę i Yusufa

Co działo się w 879. odcinku serialu "Dziedzictwo"?
W minionym epizodzie Cennet i Cansel z nieskrywaną radością przyjęły zniknięcie Nany i Yusufa. Ich entuzjazm szybko jednak zgasł, gdy Poyraz niespodziewanie przyprowadził ich z powrotem. Mężczyzna ściągnął na siebie gniew matki, która zupełnie nie rozumiała, dlaczego ten naraża całą rodzinę dla dobra obcych ludzi. Wyszło na jaw, że Poyraz poznał już przeszłość Nany i małego Yusufa, a to wszystko dzięki chłopcu, który mu się wygadał. Ze strachu o bezpieczeństwo swoich bliskich, Nana błagała go, aby zachował te informacje w ścisłej tajemnicy przed resztą domowników. Z kolei Doga niezwykle mocno przeżywała waśnie między rodzicami. Dziewczynka była wyraźnie podenerwowana i nie potrafiła opanować gniewu, podczas gdy Ayse i Ferit na próżno starali się ją uspokoić. W międzyczasie Trucizna odkrył, że Poyraz zaledwie niedawno opuścił więzienne mury.
"Dziedzictwo" - odcinek 880. Co planuje Trucizna?
Nieustające spory między Ayse a Feritem doprowadzają do tego, że zdesperowana Doga postanawia poskarżyć się prokuratorce Leyli. Kobieta natychmiast uświadamia zwaśnionym rodzicom, że brak porozumienia może kosztować ich utratę dziecka. Przerażeni wizją straty córki, Ayse i Ferit decydują się zakopać topór wojenny i udawać zgodną rodzinę. Tymczasem Poyraz trafia do aresztu oskarżony o kradzież. Wychodzi na jaw, że jeden z mieszkańców Cendere wszedł w układ z bezwzględnym Trucizną i to on fałszywie oskarżył mężczyznę. Trucizna ma chytry plan – chce bezlitośnie wykorzystać moment, w którym Nana i Yusuf stracili swojego obrońcę, aby przypuścić atak.
Gdzie i kiedy oglądać 880. odcinek "Dziedzictwa"?
Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli, zawsze o stałej porze – 16:05 na antenie TVP1. Najbliższy, 880. odcinek widzowie zobaczą w niedzielę, 5 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów w tym czasie, mają alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody, zarówno te starsze, jak i najnowsze, udostępniono bezpłatnie na platformie streamingowej TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!
O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Obsada produkcji
Fabuła serialu skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Rodzina, choć nie opływa w luksusy, cieszy się wzajemnym szczęściem i spokojem. Ich ścieżki rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za majętnego dziedzica z potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, którego nazywa imieniem swojego ojca. Niestety, niedługo potem traci męża, a na dodatek dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę o jedno – by zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, opieka nad małym Yusufem spada na bezdusznego i chłodnego Yamana. Od tej chwili zdeterminowana Seher zrobi wszystko, by odzyskać ukochanego siostrzeńca z rąk surowego opiekuna.
W rolach głównych występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)