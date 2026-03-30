Co działo się w 878. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Ayse i Ferit ostatecznie odnaleźli Dogę. Dziewczynka postawiła jasny warunek: jeśli cała trójka nie zamieszka znowu razem, ona ponownie zdecyduje się na ucieczkę. W międzyczasie Yusuf zdradził Poyrazowi swoją prawdziwą tożsamość oraz niebezpieczeństwo, z jakim zmagają się on i Nana. Równolegle ludzie Trucizny zdołali zidentyfikować Poyraza oraz namierzyć kryjówkę Nany i chłopca. Cansel podsłuchała niepokojące groźby pod adresem Poyraza. Z kolei Cennet postanowiła pozbyć się z domu Nany i Yusufa, jednak ci zdążyli opuścić go z własnej inicjatywy. Na ich drodze stanęła Trucizna, ale na szczęście w obronie uciekinierów stanął Poyraz wspierany przez lokalną społeczność. Intruz musiał się wycofać, ale zapowiedział powrót i odgrażał się, że nie odpuści, dopóki nie przejmie Nany i małego Yusufa.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie odcinka 879. Co czeka Poyraza, Nanę i Yusufa w "Dziedzictwie"?

Cennet i Cansel odczuwają wyraźną ulgę po tym, jak Nana i Yusuf opuszczają ich dom. Ich radość nie trwa jednak długo, gdyż niespodziewanie Poyraz ponownie przyprowadza uciekinierów pod swój dach. Ta decyzja wywołuje wściekłość jego matki, która absolutnie nie rozumie, dlaczego jej syn ryzykuje bezpieczeństwo własnej rodziny w imię pomocy całkowicie obcym ludziom. Okazuje się jednak, że Poyraz doskonale zdaje sobie sprawę z dramatycznej historii Nany i Yusufa, ponieważ chłopiec postanowił mu wszystko szczerze opowiedzieć. Mając na uwadze dobro rodziny Poyraza, Nana błaga go, aby zachował tę wiedzę wyłącznie dla siebie i nie informował o niczym pozostałych domowników. Tymczasem Doga wciąż mocno przeżywa napięte relacje między swoimi rodzicami, co skutkuje u niej złym nastrojem i wybuchami gniewu. Ayse i Ferit bezskutecznie starają się zapanować nad emocjami córki. Z kolei Trucizna zdobywa kluczową informację – dowiaduje się, że Poyraz całkiem niedawno opuścił mury więzienia.

14

Gdzie i o której godzinie można obejrzeć 879. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" widzowie mogą śledzić na bieżąco codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 879. epizod zagości na ekranach telewizorów w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku. Osoby, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikiem w czasie telewizyjnej premiery, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie wyemitowane dotąd odcinki, zarówno bieżące, jak i te starsze, są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial "Dziedzictwo" i kto w nim występuje?

Głównymi bohaterkami serialu są Seher i Kevser, córki skromnie żyjącego, ale szczęśliwego Yusufa. Ich ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela wpływowego rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, kobieta niebawem zostaje wdową. Na domiar złego dopada ją ciężka choroba. Będąc na łożu śmierci, błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim dzieckiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i bezwzględnego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher walczy o odzyskanie opieki nad siostrzeńcem.

W obsadzie "Dziedzictwa" znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu