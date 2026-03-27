Dziedzictwo, odcinek 878. Nana i Yusuf w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Poyraz rusza na ratunek

Co wydarzyło się w 877. odcinku serialu Dziedzictwo? Ucieczka Dogi

W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu odbyła się niezwykle ważna rozprawa sądowa. Prokurator Leyla, głęboko poruszona wyznaniem Dogi, niespodziewanie zawnioskowała o przyznanie Feritowi prawa do regularnych spotkań z córką. Decyzja sądu o cotygodniowych widzeniach wywołała ogromne oburzenie zarówno u Ayse, jak i samego Ferita. W tym samym czasie Poyraz zabrał małego Yusufa na spacer do parku, co doprowadziło Nanę do skrajnego przerażenia. Kobieta wpadła w furię i kategorycznie zakazała mężczyźnie jakichkolwiek relacji z dzieckiem. Dodatkowo Cansel próbowała wyciągnąć od chłopca informacje o ich przeszłości, co zakończyło się gigantyczną awanturą. Nana kazała jej opuścić dom, a całe zajście na własne uszy usłyszał Poyraz. Z kolei mała Doga, mając dość ciągłych konfliktów między rodzicami, podjęła dramatyczną decyzję o ucieczce do swoich dziadków mieszkających w Eskisehir, co natychmiast zainicjowało nerwowe poszukiwania dziewczynki.

"Dziedzictwo" - odcinek 878. Emisja 3 kwietnia, godz. 16:05 w TVP1

Zrozpaczeni Ayse i Ferit wreszcie odnajdują zbiegłą Dogę. Dziewczynka stawia jednak twarde ultimatum, grożąc ponowną ucieczką, jeśli cała trójka nie zamieszka w jednym domu. W międzyczasie Yusuf wyznaje Poyrazowi całą prawdę o swojej tożsamości oraz śmiertelnym niebezpieczeństwie, które grozi jemu i Nanie. Sytuacja drastycznie się komplikuje, gdy bandyci na usługach Trucizny odkrywają, kim jest Poyraz oraz gdzie ukrywają się poszukiwani. Cansel przypadkowo staje się świadkiem, jak jeden z opryszków brutalnie zastrasza Poyraza. Kiedy te przerażające wieści docierają do Cennet, kobieta w strachu o własną rodzinę postanawia wyrzucić Nanę i chłopca na bruk. Uprzedzają oni jednak jej ruch i sami opuszczają kryjówkę. Niestety, na ich drodze staje bezwzględny Trucizna. Z pomocą natychmiast rzuca się Poyraz, wspierany przez solidarnych mieszkańców sąsiedztwa. Choć przestępca ostatecznie się wycofuje, rzuca mroczną groźbę, że nie spocznie, dopóki nie dorwie Nany i Yusufa.