Dziedzictwo, odcinek 877: Doga przepada bez słowa. Zrozpaczeni Ayse i Ferit szukają córki

Joanna Dembek
2026-03-27 15:33

Turecka telenowela „Dziedzictwo” niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze widzów, śledzących z zapartym tchem zawiłe losy Seher, Yamana oraz małego Yusufa. Produkcja obfituje w niezwykle emocjonujące momenty i zaskakujące rozstrzygnięcia, które gwarantują ogromne napięcie. Najnowsze wydarzenia z życia ulubionych bohaterów zostaną zaprezentowane w 877. odcinku, którego premierę telewizyjna Jedynka zaplanowała na 2 kwietnia.

i

Autor: YouTube/Legacy Młoda dziewczynka Doga z telenoweli „Dziedzictwo” idąca ulicą, trzymająca pluszowego misia, z zmartwioną miną, w kontekście jej ucieczki z domu. Więcej o losach Dogi przeczytasz na stronie Super Seriale.

Wydarzenia z 876. odsłony „Dziedzictwa” przyniosły sporo zamieszania, gdy Nana obudziła się w posiadłości Poyraza. Gospodarz stanowczo zażądał, aby kobieta wraz z Yusufem pozostała u niego aż do pełnego odzyskania sił, całkowicie ignorując jej protesty oraz obiekcje swojej rodziny. W międzyczasie Szakal wpadł na trop Poyraza dzięki odnalezionemu różańcowi i natychmiast ruszył jego śladem. Spore kłopoty spotkały również Aynur, która po wizycie na posterunku w celu dostarczenia papierów Volkanowi, pomyłkowo zgarnęła urządzenie należące do Sinana. Skutkowało to poważnymi zarzutami o kradzież oraz zatrzymaniem przez funkcjonariuszy, a po wyjaśnieniu pomyłki z identycznymi smartfonami, poszkodowany nawet nie wyraził skruchy. Z kolei młodziutka Doga próbowała załagodzić spór swoich opiekunów poprzez sugestię zawarcia małżeństwa, jednak oboje odrzucili tę opcję, licząc na korzystne dla siebie wyroki organów sprawiedliwości.

Dziedzictwo odcinek 877 – ucieczka Dogi i decyzja sądu

Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany termin batalii sądowej. Ogromne zdziwienie zgromadzonych wywołuje postawa Leyli, ponieważ wzruszona wyznaniami Dogi pani prokurator prosi o przyznanie Feritowi prawa do spotkań ze swoją latoroślą. Wymiar sprawiedliwości ostatecznie orzeka o cotygodniowych kontaktach, co spotyka się z ogromnym niezadowoleniem zarówno ze strony Ferita, jak i Ayse. Z kolei Poyraz decyduje się na spacer z Yusufem na pobliski plac zabaw, o czym zupełnie nie informuje Nany. Przerażona kobieta wszczyna alarm po odkryciu zniknięcia dziecka, a po powrocie stanowczo zakazuje mężczyźnie jakichkolwiek kontaktów z chłopcem. Napięcie rośnie jeszcze bardziej, gdy Cansel zaczyna wypytywać malucha o jego skomplikowaną sytuację rodzinną. Wywołuje to wściekłość Nany i prowadzi do otwartej kłótni, w kulminacyjnym momencie której Cansel wyrzuca rywalkę z budynku, co przypadkowo podsłuchuje Poyraz. Równolegle wyczerpana nieustannymi awanturami dorosłych Doga wymyka się niepostrzeżenie, planując samotną podróż do krewnych w Eskisehir. Rozpoczyna się nerwowa akcja poszukiwawcza zaginionej małoletniej.

Odcinek 877 serialu Dziedzictwo – gdzie oglądać w telewizji?

Turecką telenowelę fani mogą śledzić przez cały tydzień, gdyż stacja TVP1 pokazuje ją codziennie dokładnie o godzinie 16:05. Najnowszy, 877. odcinek produkcji zadebiutuje na małym ekranie w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym codzienne obowiązki nie pozwalają na włączenie odbiornika w paśmie popołudniowym, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Stacja udostępnia wszystkie wyemitowane wcześniej materiały na swojej oficjalnej platformie streamingowej TVP VOD, gdzie można je odtwarzać o dowolnej porze.

Fabuła serialu Dziedzictwo i pełna obsada aktorska

Fabuła telewizyjnego hitu koncentruje się wokół losów sióstr Seher oraz Kevser, które wychowywały się w ubogim, ale pełnym miłości domu prowadzonym przez ich ojca Yusufa. Ich ścieżki życiowe diametralnie się rozeszły w momencie, gdy Kevser wzięła ślub z zamożnym reprezentantem wpływowego klanu Kyrymly. Niedługo po narodzinach synka, który odziedziczył imię po swoim dziadku, kobieta straciła męża, a jej sytuację dodatkowo skomplikowała śmiertelna choroba. W ostatnich chwilach życia umierająca matka błagała Seher, by ta wzięła na siebie trud wychowania pięcioletniego brata. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i chłodnego w obyciu Yamana. Zrozpaczona ciotka chłopca robi wszystko, co w jej mocy, by odebrać dziecko z rąk okrutnego opiekuna i zapewnić mu normalne dorastanie.

W głównych oraz drugoplanowych bohaterów telenoweli wcielają się między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny Yaman,
  • Sıla Türkoğlu grająca zdeterminowaną Seher,
  • Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf,
  • Gülderen Güler w roli Kiraz,
  • Melih Özkaya portretujący postać Alego,
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya,
  • İpek Arkan wcielająca się w Duygu,
  • Seda Dadaşova jako siostra Duygu, Yasemin.
