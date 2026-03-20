Dziedzictwo, odcinek 873: Doga dowiaduje się kto jest jej ojcem. Nie może powtrzymać łez

W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu widzowie śledzili powrót niesłusznie skazanego Poyraza. Mężczyzna po trzech latach w końcu zjawił się w rodzinnym domu, co wywołało ogromną radość u jego matki Cennet. Na powitalnym obiedzie pojawiła się również zakochana w nim Sibel. Kobieta szybko jednak zrozumiała, że dla dawnego znajomego pozostaje zaledwie zwykłą sąsiadką. W tym samym czasie Doga opuściła szpitalną salę i wróciła z Ayse do jej mieszkania. Kobieta poinformowała Czarną o pobycie Ferita w placówce medycznej i wydała polecenie zatrzymania mężczyzny. Zaskoczony Ibrahim musiał założyć kajdanki swojemu dawnemu szefowi. Ayse próbowała negocjować z Feritem, jednak ten odrzucił wszelkie układy. Dodatkowo zapowiedział, że po opuszczeniu aresztu pozbawi ją praw rodzicielskich.

Doga odkrywa wielką tajemnicę. Streszczenie 873. odcinka serialu Dziedzictwo

Poyraz odzyskuje przytomność po potężnym ciosie zadanym przez Nanę. Kobieta zachowuje się bardzo chłodno, ale ze względu na stan zdrowia poszkodowanego pozwala mu spędzić noc pod ich dachem. Gość dzieli się z domownikami swoją trudną przeszłością. Następnego dnia mężczyzna nie opuszcza lokum, lecz przynosi jedzenie, co spotyka się z dumną reakcją Nany. Jednocześnie między Poyrazem a małym Yusufem rodzi się bardzo silna więź. Świeżo upieczony znajomy oferuje wsparcie tajemniczej parce, jednak Nana stanowczo odmawia. Z kolei w areszcie prokurator dowiaduje się o ojcostwie Ferita i podejmuje decyzję o jego uwolnieniu. Mężczyzna natychmiast udaje się do mieszkania Ayse w celu spotkania z dziewczynką. Między dorosłymi wybucha potężna kłótnia. Przysłuchująca się z ukrycia Doga w końcu uświadamia sobie, że Ferit jest jej biologicznym tatą.

Gdzie i kiedy oglądać 873. odcinek telenoweli Dziedzictwo w telewizji i internecie?

Turecką produkcję można śledzić na antenie telewizyjnej Jedynki każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05. Najnowszy, 873. epizod telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę 29 marca 2026 roku. Osoby preferujące seanse w sieci nie muszą się martwić przegapieniem ulubionego programu. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe odsłony historii Seher i Yamana są dostępne w katalogu platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki hit Dziedzictwo i kto znalazł się w obsadzie produkcji?

Fabuła skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca Yusufa. Choć rodzina nie posiada wielkiego majątku, cieszy się spokojnym życiem. Sytuacja ulega zmianie, gdy Kevser bierze ślub z zamożnym członkiem rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim maluchem. Po śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana. Zrozpaczona Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

Na ekranie pojawia się plejada utalentowanych aktorów:

Halil Ibrahim Ceyhan kreuje postać bezwzględnego Yamana

Sıla Türkoğlu wciela się w zdeterminowaną Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywa rolę małego Yusufa

Gülderen Güler występuje jako urocza Kiraz

Melih Özkaya gra niezwykle przystojnego komisarza Alego

Tolga Pancaroglu buduje na ekranie postać Ziyi

İpek Arkan wciela się w nieustępliwą policjantkę Duygu

Seda Dadaşova pojawia się w roli Yasemin, czyli siostry Duygu