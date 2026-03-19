Dziedzictwo, odcinek 871: Ayse odnajduje córkę w szpitalu, a Nana i Yusuf uciekają z rąk Szakala

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (870) Nana siłowo odebrała fundusze od Vedata, aby zdobyć niezbędne medykamenty dla Yusufa. Kiedy stan zdrowia malucha uległ poprawie, oboje wyruszyli na zaplanowane spotkanie z przemytnikiem, który obiecał im wyjazd z kraju. Sytuacja skomplikowała się jednak, gdy bezwzględny Szakal uprzedził ich ruchy i przekupił tego człowieka. Ostatecznie uciekinierzy zostali zatrzaśnięci w naczepie ciężarówki i w ten sposób wydani w ręce wroga. W tym samym czasie Ferit, wspierany przez Aynur, skutecznie wyprowadził w pole Ayse. Funkcjonariuszka wpadła do lokalu, gdzie rzekomo miał ukrywać się mężczyzna z dziewczynką, lecz zastała tam wyłącznie puste pokoje. Niestety, mała Doga niepostrzeżenie wymknęła się do poprzedniego miejsca zamieszkania po ukochanego pluszaka i w drodze uległa groźnemu wypadkowi drogowemu.

Wydarzenia z 871. odcinka serialu Dziedzictwo. Ayse odnajduje córkę

Potrącona Doga natychmiast trafia pod opiekę lekarzy i na szczęście okazuje się, że odniesione obrażenia nie zagrażają jej życiu. Traf chce, że w tej samej placówce medycznej przebywa również Ayse. Kobieta podsłuchuje wymianę zdań między pielęgniarkami, co pozwala jej wywnioskować obecność własnego dziecka na oddziale. Szczęśliwa matka wreszcie odzyskuje zaginioną pociechę i rzuca się jej na szyję, podczas gdy Ferit z ogromnym żalem obserwuje ich czułe powitanie. Tymczasem Nanie i Yusufowi udaje się oswobodzić i uciec przed Szakalem, jednak prześladowca nieustannie podąża ich tropem. W najbardziej krytycznym momencie z pomocą przychodzi im Poyraz. To niezwykle honorowy młodzieniec, który przez fałszywe oskarżenia spędził za kratkami trzy lata i ma wyjątkową tendencję do pakowania się w kłopoty. Gdy cała trójka dociera w bezpieczne miejsce, nieufna wobec wszystkich Nana nakazuje wybawcy odejść, po czym oddala się z chłopcem w poszukiwaniu schronienia. Poyraz nie potrafi jednak zignorować głosu sumienia i postanawia dalej czuwać nad ich bezpieczeństwem.

Gdzie i kiedy oglądać 871. odcinek telenoweli Dziedzictwo w telewizji?

Turecką produkcję można śledzić każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, równo o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierowa emisja 871. odcinka została zaplanowana na piątek, 27 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli w tym czasie zasiąść przed odbiornikami telewizyjnymi, mają do dyspozycji popularną platformę streamingową. Wszystkie starsze, jak i najnowsze odsłony tej emocjonującej opowieści są bowiem regularnie udostępniane w cyfrowym serwisie TVP VOD.

O czym opowiada serial Dziedzictwo i jacy aktorzy w nim występują?

Fabuła skupia się wokół rodziny starego Yusufa, ojca Seher i Kevser. Kobiety wiodą skromne, ale radosne życie, dopóki jedna z nich nie wychodzi za mąż za dziedzica zamożnej familii Kyrymly. Kevser wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, lecz niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim synkiem. Po tragicznej śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i despotycznego Yamana, a zdeterminowana Seher podejmuje trudną walkę o odzyskanie opieki nad dzieckiem.

W obsadzie aktorskiej tureckiego hitu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać Yamana

Sıla Türkoğlu wcielająca się w rolę Seher

Berat Rüzgar Özkan jako serialowy mały Yusuf

Gülderen Güler prezentująca się na ekranie jako Kiraz

Melih Özkaya grający funkcjonariusza Aliego

Tolga Pancaroglu występujący jako Ziya

İpek Arkan w roli dzielnej Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra policjantki

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.