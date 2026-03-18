Dziedzictwo, odcinek 869: Dramatyczna walka o zdrowie małego Yusufa. Nana pada ofiarą brutalnej napaści

W minionym, 868. epizodzie produkcji zatytułowanej „Dziedzictwo” widzieliśmy, jak otarłszy się o śmierć, Nana wraca do sił dzięki interwencji weterynarza Barana, który jest bliskim znajomym Pinar. Kobieta wręcza przyjaciółce gotówkę oraz namiary na człowieka organizującego nielegalne transporty za granicę. Chcąc uchronić Pinar przed niebezpieczeństwem, Nana natychmiast opuszcza teren lecznicy dla zwierząt. Niedługo później na miejscu zjawia się Szakal, a stanowcza odmowa wydania uciekinierów kosztuje Pinar naprawdę wiele. W międzyczasie Volkan w ostatniej sekundzie ostrzega Ferita przed planami Ayse. Stęskniona Doga odnajduje smartfon Ferita i nawiązuje połączenie ze swoją matką, która bezskutecznie próbuje wyciągnąć z dziewczynki informacje o jej aktualnym adresie. Pojawienie się Ferita brutalnie przerywa tę rozmowę.

Dziedzictwo odcinek 869: Nana planuje ucieczkę i walczy o zdrowie chłopca

Kobieta ostatecznie postanawia uciec z kraju, w czym ma jej pomóc sprawdzony przemytnik Hamdi. Uciekinierka oddaje mężczyźnie wszystkie fundusze otrzymane od przyjaciółki, a cały wyjazd zaplanowano na wczesny poranek. Sytuację drastycznie komplikuje nagła choroba Yusufa, u którego pojawia się niezwykle wysoka temperatura ciała, a silna gorączka wywołuje u wycieńczonego dziecka niepokojące majaczenie oraz halucynacje. Zrozpaczona opiekunka pędzi z chłopcem do placówki medycznej, jednak nieugięty personel odmawia im wstępu do budynku szpitala. Próba nocnego sforsowania drzwi lokalnej apteki kończy się interwencją patrolu, ale jeden ze strażników okazuje litość i wręcza kobiecie gotówkę na niezbędne medykamenty. Niestety na ulicy dochodzi do napaści ze strony agresywnego bezdomnego, w wyniku której Nana bezpowrotnie traci zdobyte środki. Równolegle Ayse nie ustaje w gorączkowych poszukiwaniach córki i zdobywa jej adres po tym, jak bawiąca się na placu Aynur pozwala dziewczynce zadzwonić do matki. Kobieta natychmiast rusza pod wskazane miejsce.

Kiedy TVP1 wyemituje 869. odcinek serialu Dziedzictwo?

Fani tego popularnego zagranicznego formatu mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów na antenie stacji TVP1 od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05. Premierę najnowszego, 869. epizodu zaplanowano w oficjalnej ramówce stacji na środę, 25 marca 2026 roku. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdołają zasiąść przed telewizyjnymi odbiornikami w wyznaczonym paśmie, mogą w bardzo łatwy sposób nadrobić wszelkie zaległości dzięki darmowej platformie streamingowej TVP VOD, gdzie regularnie udostępniane są wszystkie bieżące odsłony tej intrygującej historii.

O czym opowiada turecka produkcja Dziedzictwo i kto w niej występuje?

Główna oś fabuły skupia się na córkach Yusufa, czyli Seher i Kevser, które mimo skromnych warunków bytowych tworzą niezwykle zżytą oraz szczęśliwą rodzinę. Sytuacja ulega całkowitej zmianie po niespodziewanym ślubie Kevser z bardzo zamożnym przedstawicielem wpływowego rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po swoim ojcu, jednak wkrótce traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia zrozpaczona wdowa błaga siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim osieroconym synem. Gdy Kevser ostatecznie umiera, mały chłopiec trafia pod opiekę niezwykle surowego Yamana, a zdeterminowana Seher za wszelką cenę próbuje odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W serialu występują: