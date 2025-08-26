Dziedzictwo, odcinek 670: Yaman wściekły widząc Nanę z Luką. Ayşe wyrzuci Ferita – ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 670 - piątek, 29.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

Spotkanie Nany z Luką uszczęśliwi oboje. Ich oddanie sobie będzie jasne dla wszystkich, którzy choć raz na nich spojrzą. Yaman nie będzie mógł znieść tego widoku. Ferit będzie sobie wiele obiecywał po kolacji u Ayşe i Neşe, ale wraz z Volkanem przyprowadzą do ich domu niechcianych gości i wieczór okaże się klapą.

Zazdrość Yamana w odcinku 670. „Dziedzictwa"

W odcinku 670. serialu „Dziedzictwo" Nana z niecierpliwością będzie oczekiwać wizyty przyjaciela z dzieciństwa, Luki, którego nie widziała od dawna. Cztery ostatnie lata spędził w USA. Dziewczyna o niczym innym nie będzie mówić, tylko o nim i o tym, jaki prezent mu kupi i co przygotuje do jedzenia – a to doprowadzi Yamana do zimnej furii. Przejdzie nawet samego siebie w okropnym zachowaniu. Coraz bardziej wściekły, będzie czekał na jej gościa. I coraz bardziej zazdrosny, zwłaszcza widząc, jak się dla niego wystroi. Kiedy zobaczy ich oboje w holu, będzie jasne, że oboje są sobie bliscy:

- Nic się nie zmieniłaś. Poza tym, że jesteś jeszcze piękniejsza.

- Ty też nic się nie zmieniłeś.

- Oboje mamy szczęście – zawyrokuje Luka.

I podaruje Nanie spinkę, która ma ujarzmić jej bujne kręcone włosy, a ona jemu dwa krawaty. Jej czarujący przyjaciel z miejsca zdobędzie serca domowników – kompletne przeciwieństwo Yamana. On natomiast będzie ich cały czas lustrował wzrokiem z dystansu, z zaciśniętymi pięściami.

Ayşe wyrzuci Ferita w odcinku 670. „Dziedzictwa"

W odcinku 670. serialu „Dziedzictwo" Ayşe i Neşe przygotują kolację dla Ferita – i przy okazji Volkana – za uratowanie jej życia. Obaj zaczną się z zapałem drapać już przed wyjściem z domu. Okaże się, że mają pchły, ale pomimo tego odkrycia pojadą w gości. Jedzenie będzie pyszne, a Ayşe będzie wyglądać zjawiskowo. Ferit nie będzie w stanie oderwać wzroku od byłej żony. I wtedy zadzwoni do Dodo jej ojciec i inny były mąż Ayşe, Koray. Widząc Ferita na wyświetlaczu w trakcie połączenia, wpadnie w gniew – kolejny zazdrośnik. Kolacja nie będzie miała dobrego zakończenia. Goście będą się tak drapać, że ich sekret wyjdzie na jaw. Ayşe obu zarażonych pchłami wyrzuci z mieszkania:

- Wynoście się, wynocha! - będzie krzyczeć, a oni wyjdą jak niepyszni.