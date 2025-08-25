Dziedzictwo, odcinek 669. Zazdrosny Nedim zabierze list Seher do Yamana! Nie pozwoli mu być z Naną, ale nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 669 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nedim będzie oczekiwał na Yamana w jego rezydencji, gdzie przypadkiem usłyszy, jak Yusuf odczytuje list Seher, który ona pozostawiła swojemu ukochanemu mężowi przed swoją śmiercią. Słowa chłopca od razu zwrócą jego uwagę, w związku z czym nie przejdzie wobec nich obojętnie!

- Pewnego dnia spotkasz kogoś i zrozumiesz, że to właśnie ta osoba, ponieważ będzie inna niż wszyscy. Gdy mnie już nie będzie, nie zamykaj przed nią drzwi. Nie opieraj się. Nie uciekaj. Nie stawiaj murów - przeczyta chłopiec.

W tym momencie w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nedim podejdzie do Yusufa i poprosi, aby pokazał mu list. I w ten sposób odkryje, że jego nadawczynią jest Seher, a odbiorcą Yaman! Współpracownik mężczyzny szybko odczyta list, po czym postanowi go ze sobą zabrać i jak najszybicje zniszczyć, oczywiście nie mówiąc przy tym prawdy dziecku.

- Co to jest? Pokaż - zainteresuje się Nedim.

- To chyba coś ważnego - uzna Yusuf.

- To wiersz mojego ulubionego poety. Szukałem go - okłamie go, po czym mu go zabierze.

Zazdrosny Nedim postanowi spalić list Seher w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tym bardziej, że w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf mu ślepo uwierzy i ani nie będzie drążył tematu, ani nie będzie próbował go zatrzymać. I w efekcie Nedim wyjdzie z nim na zewnątrz i postanowi jak najprędzej go spali, aby tylko nie trafił on w ręce Yamana! A to dlatego, że da mu on przyzwolenie od Seher na związek z Naną, czego zazdrosny Nedim oczywiście nie będzie chciał, gdyż sam ogromnie będzie pragnął związać się z opiekunką Yusufa!

- Yaman nie może tego przeczytać. Nigdy nie przeczyta listu od Seher. Nigdy! Jeśli ten list trafi w ręce Yamana nic go nie powstrzyma! Wykrzyczy Nanie, co do niej czuje. Zniszczę go! Nie zostanie po nim nawet popiół! - powie do siebie Nedim.

I z tego względu w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nedim od razu sięgnie po zapalniczkę! Tyle tylko, że nie zdąży go spalić, bo gdy raz wiatr zwieje mu ogień, to później nie będzie mógł ponownie go odpalić. Tym bardziej, że wtedy w jego kierunku już zacznie zbliżać się i Yaman. Ale oczywiście, Nedim nie odda mu listu i nie zrezygnuje ze swojego planu, który postanowi zrealizować nieco później. Dlatego oczywiście zabierze go ze sobą!

List od Seher wróci do Yamana w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie będzie mu dane go zniszczyć i potem! A to dlatego, że finalnie Nedim zgubi list przed windą, a gdy się zorientuje i po niego wróci, to już go tam nie będzie! Oczywiście, mężczyzna od razu wybiegnie i na dwór i tam pomyśli, że najpewniej musiał porwać go wiatr, dzięki czemu odetchnie z ulgą, że Yaman i tak go nie przeczyta!

- Nie odbierze mi jej! Nana będzie moja! Muszę zniszczyć list! Niech to szlag! Musiał mi wypaść przy windzie. Gdzie ten list? W samochodzie jeszcze go miałem! Wypadł i porwał go wiatr. Skoro ja go nie znalazłem, Yaman też go nie znajdzie! - uzna Nedim.

Ale w 669 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie przewidzi jednego! A mianowicie, że ktoś mógł go zabrać, co faktycznie się stanie, gdyż przy windzie list odnajdzie Selim, która odniesie go z powrotem do gabinetu Yamana i włoży między jego dokumenty! I choć Nedim także się tam zjawi i nawet nad nimi stanie, to jednak tym razem go nie dostrzeże, przez co jego plan pójdzie na marne!

