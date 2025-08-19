Dziedzictwo, odcinek 666: Nana i Yaman spędzą razem noc. Taki będzie finał ich wyjazdu na biwak - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 666 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Wyjazd Nany i Yamana na biwak w 666 odcinku "Dziedzictwa" nabierze rumieńców. Co prawda on wciąż nie będzie dopuszczał do myśli faktu, że czuje do Nany coś więcej, że po śmierci Seher inna kobieta zawładnęła jego sercem, ale wydarzenia, które rozegrają się w środku lasu, na kompletnym odludziu, będą kolejny krokiem w ich relacji.

Zaskakujące wydarzenia na biwaku Nany i Yamana w 666 odcinku "Dziedzictwa"

Podczas pobytu na łonie natury w tureckim serialu "Emanet" w 666 odcinku Yaman przekona się, że Nana przyciąga kłopoty jak magnes. Wyjazd na biwak miał jej pomóc odzyskać spokój, wyciszyć się, żeby wreszcie zapanowała nad stresem i lękiem, które wywołują u niej nawet omdlenia. Najpierw podczas samotnego spaceru Nana upadnie w błoto, czym wzbudzi złośliwe komentarze Yamana i jego rozbawienie. A przecież na ustach mężczyzny z gniewną twarzą tak rzadko pojawia się uśmiech. Potem będzie jeszcze ciekawiej...

Czy Nana i Yaman zbliżą się do siebie w 666 odcinku "Dziedzictwa"? Co między nimi zajdzie?

Emocje sięgną zenitu, kiedy w 666 odcinku "Dziedzictwa" nad lasem rozpęta się burza, a Nana i Yaman będą musieli spać w jednym namiocie. Ona będzie zbyt zmęczona, by powstrzymać się przed snem, a on, targany uczuciami, nie będzie w stanie zmrużyć oka. Bliskość Nany sprawi, że Yaman zastygnie w bezruchu. Będzie bał się poruszyć, żeby nie przekroczyć niewidzialnej granicy, która wciąż ich dzieli. Zda sobie sprawę, że zbyt często myśli o Nanie, że widzi w niej to, co kiedyś dostrzegł w Seher... To Yaman postanowi, że że między nimi nigdy do niczego nie dojdzie.

Halucynacje Nany po wypiciu podejrzanych ziół w 666 odcinku "Dziedzictwa"

Pogrążona we śnie Nana w 666 odcinku "Dziedzictwa"zacznie głośno chrapać, więc Yaman zdecyduje się spędzić noc na zewnątrz. Wspólny namiot okaże się dla nich zbyt ciasny. Ale na tym nie koniec zaskakujących wydarzeń podczas tego wyjazdu.

Następnego dnia Nana nazbiera ziół i w 666 odcinku "Dziedzictwa" przyrządzi napar w nadziei, że pomoże jej on w szybszym powrocie do zdrowia, uporaniu się z ciągłym lękiem. Po wypiciu podwójnej porcji ziół Nana doświadczy halucynacji, jakby zażyła narkotyki! Rozbawiona wdrapie się na drzewo, a jej zachowanie z każdą chwilą stanie się coraz bardziej niepokojące...

Tak się skończy biwak Nany i Yamana w 667 odcinku "Dziedzictwa"

Podejrzane zioła na tyle mocno zadziałają na Nanę, że w 667 odcinku "Dziedzictwa" zacznie się zachwycać Yamanem, odważnie głosząc komplementy na jego temat, nawet spróbuje odjechać autem. Zdesperowany Yaman postanowi ją związać i zamknąć w samochodzie, gdzie Nana zasypia.

Po przebudzeniu Yaman przypomni kobiecie o jej zachowaniu, czym bardzo ją zawstydzi. Nana wyzna, że jej stres wynika z obawy o bezpieczeństwo nie tylko jego, ale i Yusufa. Słowa te głęboko poruszą Yamana, który w 667 odcinku "Dziedzictwa" obieca Nanie, że zawsze będzie przy niej, by ją chronić.