Dziedzictwo, odcinek 662: Yaman nie pozwoli Nanie na wyjazd ze Stambułu! Tym wyznaniem ją zatrzyma - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 662 - czwartek, 21.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W dniu wyjazdu Nany już w 661 odcinku "Dziedzictwa" Yusuf pomaże opiekunce się spakować, ale będzie zdeterminowany, by zatrzymać ją choćby na chwilę dłużej. Właśnie dlatego schowa jej zegarek, z którym Nana nigdy się nie rozstaje, wiedząc, że nie opuści ona rezydencji bez tej cennej pamiątki po matce. Chłopiec będzie miał nadzieję, że przez opóźnienie dziewczyna nie zdąży na samolot.

Yaman nie odwiezie Nany na lotnisko w 661 odcinku "Dziedzictwa"

To Yaman w 661 odcinku "Dziedzictwa" szybko zorientuje się, że to sprawka jego bratanka. Każe mu natychmiast oddać zegarek i w finale Nana wyjedzie. Yaman nie odwiezie jej na lotnisko. Wyśle ochroniarza, bo nie zapanuje nad emocjami i będzie się bał, że jego uczucia do Nany wyjdą na jaw. Odbierze jednak telefon od Pinar, która nie będzie mogła dodzwonić się do Nany. To od niej dowie się, że niania Yusufa bardzo przeżywa wyjazd.

Niespodziewanie Yaman w 661 odcinku "Dziedzictwa" ruszy za Naną! Nagle zajedzie drogę samochodowi, którym będzie jego ukochana. Przestraszona Nana wysiądzie, pewna, że stało się coś złego.

Yaman zabroni Nanie wyjazdu ze Stambułu w 661 odcinku "Dziedzictwa"

- Co się stało? - zapyta Nana nerwowo. - Dlaczego nic nie mówisz? Czy z Yusufem wszystko w porządku? Stało mu się coś złego? Powiedz mi, proszę… - Nano Maryam - zacznie stanowczym tonem Yamah i uniesie dłoń, by ją uciszyć. - Nigdzie nie wyjedziesz...

Tak Yaman w 662 odcinku "Dziedzictwa" przekona Nanę, żeby została z nim i Yusufem

W 662 odcinku "Dziedzictwa" Yaman zdobędzie się na szczere wyznanie, dlaczego chce, by Nana z nim została. Po śmierci Seher jego twarde jak lód serce zmiękczyła właśnie opiekunka Yusufa, ale żałoba po żonie nie pozwala mu otwarcie mówić o tej miłości.

- Nie chcę, żebyś wyjechała... Bo Yusuf nie da sobie rady bez swojej niani... Twoja przyjaciółka powiedziała mi, że nie chcesz wyjeżdżać. Myślałaś, że nie chcę, żebyś została. Ale myliłaś się... - Nie. Nie mogę zostać... Spóźnię się na samolot. Muszę jechać. Dziękuję ci... - Powiedz mi, co to znaczy... - Nie rozumiesz? Teraz mówisz mi, żebym nie wyjeżdżała, ale za każdym razem, kiedy na mnie patrzysz, pamiętasz swoją żonę i jej zabójstwo... Nie jestem tylko siostrą Aziza. Jestem także siostrą Idrisa... - Pozwól, że powiem ci, kogo widzę, kiedy na ciebie patrzę. Widzę kobietę, która jest dobra dla Yusufa i która tak bardzo go kocha... Widzę kobietę, która zajęła miejsce w sercu Yusufa, dała mu pewność siebie i połączyła swoje życie z nim... Widzę kobietę, która walczy o sprawiedliwość... Dlatego zostań...

Wzruszające słowa Yamana w 662 odcinku "Dziedzictwa" przekonają Nanę, żeby została, zatrzyma ją przy sobie, nie dając cienia nadziei na to, że jednak będą razem.