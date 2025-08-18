Dziedzictwo, odcinek 659. Yaman spełni największe marzenie Nany! W końcu przyzna, że wcale nie chce wyjeżdżać - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 659 - poniedziałek, 18.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman wciąż będzie robił wszystko, aby zatrzymać Nanę przy sobie. I choć wciąż nie powie jej tego wprost, to swoimi kolejnymi działaniami będzie starał się jej to okazać. Tyle tylko, że już nie bezpośrednio poprzez schowanie jej dokumentów, które umożliwiłby jej wyjazd, a przez wpłynięcie na jej uczucia!

Zdradzamy, że w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman dowie się przypadkiem, że Nana chciała kiedyś zobaczyć Stambuł z lotu ptaka i oczywiście zdecyduje się to spełnić. Mężczyzna zabierze ukochaną do kawiarni na ostatnim piętrze wieżowca, skąd będzie miała pogląd na całe miasto, co oczywiście od razu ją zachwyci.

- Pięknie... Jak w moich snach z lotu ptaka - powie zachwycona Nana.

Tyle tylko, że po chwili w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana niespodziewanie złapie się za głowę, a następnie przytrzyma się ramienia Yamana, czym mocno go zaniepokoi. Oczywiście, ukochany od razu się tym zainteresuje, a przy okazji pozna jej sekret!

- Dobrze się czujesz? - spyta zaniepokojony Yaman.

- Tak... Tylko kręci mi się w głowie - przyzna Nana.

- Masz lęk wysokości? Przecież chodziłaś po drzewach - zdziwi się jej ukochany.

- To co innego... Tu jest bardzo wysoko... - oświeci go ukochana.

- Nie bój się. Jestem z tobą - zapewni ją.

Yaman wyzna, co czuje do Nany w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" oboje spojrzą sobie głęboko w oczy, ale żadne z nich nie powie niczego więcej, co zarówno jedna, jak i druga strona będzie chciała usłyszeć. I dlatego Nana odwróci wzrok i znów zacznie zachwycać się miastem, co po chwili zacznie robić i Yaman. Tyle tylko, że wcale nie będzie patrzył na Stambuł, a na nią!

- To miasto jest niesamowite - przyzna Nana.

- Nie można oderwać oczu - odpowie jej Yaman.

- Zakochałam się. Jestem oczarowana - doda kobieta.

- Raz spojrzysz i od razu się zachwycisz. Jest trudne uparte, natrętne, nieokiełznane. Nie rozumiesz o co mu chodzi. Myślisz, że nie dasz sobie z nim rady. A potem nagle dostrzegasz jego piękno i ulegasz jego urokowi. Przestajesz walczyć. Poddajesz się. Odnajdujesz w nim spokój - wyzna mężczyzna, mają na myśli oczywiście ją.

Nana nie będzie chciała zostawiać Yamana w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Nana odwróci z powrotem swój wzrok na niego i go pochwali. A po chwili, gdy zda sobie sprawę, że mówił właśnie o niej, w końcu i ona otwarcie mu przyzna, że wcale nie chce wyjeżdżać! I gdyby nie otrzymana posada, to z pewnością by tego nie zrobiła, gdyż tylko tutaj będzie jej dobrze...

- Pięknie to powiedziałeś. Zupełnie jak nie ty... Nie chcę wyjeżdżać... Wolałabym zostać. Zostałabym... Gdybym nie dostała tej posady... Tu niczego się nie boisz. Ani wysokości, ani samotności. Jesteś bezpieczny. Miasto cię chroni - wyzna Nana.

I wówczas w 659 odcinku serialu "Dziedzictwo" ich oczy znów się spotkają, ale z ust Yamana niestety nie padnie tak bardzo wyczekiwane przez nią "zostań". I choć spędzą w kawiarni naprawdę miłe chwile, dzięki którym Nana przypomni sobie nawet dzieciństwo, to niestety i tak nie powstrzyma ją to przed wyjazdem, gdyż jeszcze w tym samym odcinku kobieta poinformuje go, że wylatuje za dwa dni.

Ale zdradzamy, że Yaman tak łatwo się nie podda i kolejnego dnia pójdzie jeszcze o krok dalej i zabierze ją i Yusufa na wycieczkę po Stambule! Czy wówczas zdecyduje się jednak zostać i czy Yaman w końcu jej to powie? Przekonamy się już niebawem!