Dziedzictwo, odcinek 1018: Poyraz znów trafi do świata nielegalnych walk! Sedat nie da mu wyboru - ZDJĘCIA

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sedat wymusza powrót na ring

Poyraz już wcześniej boleśnie doświadczył mrocznych konsekwencji nielegalnych starć. Ze strachu przed utratą Nany zdecydował się na śmiertelnie niebezpieczną walkę, o czym próbował opowiedzieć jej w 1013. odsłonie "Dziedzictwa".

To dramatyczne przeżycie utwierdziło go w przekonaniu, że czas z tym skończyć, jednak Sedat absolutnie nie planował wypuścić swojego zawodnika. Poyraz pragnął raz na zawsze zamknąć ten rozdział, by chronić najbliższych.

W 1017. epizodzie „Dziedzictwa” stanowczo odmówił dalszego udziału w krwawych pojedynkach, na co Sedat zareagował wściekłymi pogróżkami. Poyraz twardo stał przy swoim, przysięgając, że rodzina jest dla niego najważniejsza i nie ustąpi przed niczym.

Sedat szantażuje Poyraza w 1018. odcinku „Dziedzictwa”

Sytuacja drastycznie pogorszy się w 1018. odcinku „Dziedzictwa”. Sedat porzuci telefoniczne groźby i zjawi się osobiście w warsztacie. Tym razem wytoczy najcięższe działa, posuwając się do bezlitosnego szantażu, który pozbawi Poyraza jakiegokolwiek pola manewru.

Bohater zostanie przymuszony do stoczenia kolejnych brutalnych pojedynków. Sedat dobitnie udowodni, że nikt bezkarnie nie odchodzi z jego interesu. Zrozpaczony Poyraz będzie musiał ponownie stanąć twarzą w twarz z demonami, które myślał, że pogrzebał na zawsze.

Czy w 1018. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz okłamie Nanę?

Koszmar Poyraza przypada na moment, gdy jego uczucie do Nany zaczyna wreszcie rozkwitać. Wspólnie spędzony czas na kwarantannie mocno ich do siebie zbliżył, a mężczyzna nosił się z zamiarem szczerego wyznania miłosnego.

W 1017. odcinku "Dziedzictwa" wreszcie przełamał lody i wypowiedział na głos słowa miłości, jednak śpiąca Nana nie usłyszała tego wyznania. Z kolei w 1018. odsłonie „Dziedzictwa”, gdy oboje powrócą do pełni sił, Poyraz znów postanowi odsłonić przed nią swoje serce.

„Dziedzictwo” – o której godzinie i kiedy oglądać 1018. odcinek?

Na nowe odcinki telenoweli „Dziedzictwo” TVP1 zaprasza widzów każdego dnia punktualnie o godzinie 16:00. Z kolei odcinek numer 1018 trafi na antenę w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, mogą obejrzeć serial online za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim występuje?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to bijąca rekordy popularności produkcja o trudnej miłości, życiowych dramatach i bezkompromisowej walce o dobro rodziny. Mały Yusuf po śmierci rodziców znajduje schronienie u surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w rezydencji zjawia się Seher – skromna, lecz pełna ciepła ciotka. Pomimo początkowych kłótni i działań nieprzyjaciół, pomiędzy Yamanem a Seher z czasem rodzi się głębokie uczucie, stając się dla osieroconego Yusufa opoką.

W kolejnych sezonach scenarzyści fundują widzom bolesny wstrząs. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlı obowiązek opieki nad Yusufem i ochrony rodowego dziedzictwa spada na Nanę Maryam.

Jakby tego było mało, nad Naną wisi widmo deportacji z kraju. Aby uratować jej status i uchronić małego Yusufa przed kolejną utratą najbliższej osoby, interweniuje Poyraz. Mężczyzna ryzykuje wszystko i zawiera z Naną fikcyjny związek małżeński. To wyrachowane rozwiązanie z biegiem czasu ewoluuje, przynosząc nieoczekiwane komplikacje i budząc szczere uczucia.

Główne role w serialu odgrywają:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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