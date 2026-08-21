Dziedzictwo, odcinek 1011. Czarna skłamie na temat płci dziecka. Ibo zrobi coś niebywałego - ZDJĘCIA

Fałszywy wynik badania i zaskakujący wybuch radości w 1011. odcinku "Dziedzictwa"

W 1011. odcinku „Dziedzictwa” dojdzie do niespodziewanej sytuacji. Czarna wręczy Ibrahimowi starannie spreparowaną kartkę ze sfałszowanym wynikiem badania płci ich dziecka. Ibo, widząc medyczny żargon, nie będzie wiedział, o co chodzi, więc żona szybko powie mu, że to dziewczynka. Zauważywszy jego milczenie, od razu zarzuci mu, że jest rozczarowany i wolałby syna. Wtedy jednak Ibrahim wybuchnie ogromną radością.

Mój mózg się zawiesił... ze szczęścia! Będziemy mieć córkę! To najpiękniejsza wiadomość na świecie!

Prawda wychodzi na jaw w odcinku 1011. "Dziedzictwa". Niezwykła lista Ibrahima

Widząc niepohamowany entuzjazm męża, wzruszona i przytłoczona Kara przyzna się, że go okłamała. Odbierze mu kartkę i wytłumaczy, że wymyśliła to wszystko, ponieważ słyszała, jak zakładał się o płeć z Kirpim. Obawiała się, że w głębi duszy Ibrahim pragnie syna. Wówczas mąż sięgnie do kieszeni, wyciągnie z niej złożoną kartkę i powie, że nocą zrobił szczegółową listę rzeczy dla malucha na najbliższe 10 lat, od zabawek aż po rower.

Dla mnie liczy się jedno - nasze dziecko będzie mieć ojca, który kocha je bezgranicznie.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1011

Kolejne odcinki „Dziedzictwa” można śledzić codziennie na kanale TVP1 o 16:00. Odcinek 1011. zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Wszystkie wyemitowane dotychczas epizody są także do obejrzenia na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to znana turecka telenowela o miłości, stracie i trudach rodzinnych. Akcja skupia się wokół Yusufa, który po śmierci rodziców ląduje u surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka Seher. Choć na początku nie brakuje wrogości i intryg, między opiekunami z czasem rodzi się miłość, która dla chłopca staje się oparciem. W kolejnych sezonach dochodzi do wielkiego dramatu - ginie Yaman Kırımlı. Wtedy opieka nad Yusufem spada na Nanę Maryam. Jednak i tu pojawiają się problemy, gdy nad kobietą zawisa groźba deportacji. Z pomocą przychodzi Poyraz, który w tajemnicy przed urzędami bierze z nią fikcyjny ślub, co prowadzi do nowych emocji i konfliktów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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