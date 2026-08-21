Dziedzictwo, odcinek 1011. Czarna skłamie na temat płci dziecka. Ibo zrobi coś niebywałego - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-21 13:15

W 1011. odcinku „Dziedzictwa” Kara zdecyduje się na prowokację wobec Ibrahima, dając mu podrobione wyniki badań płci dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża kompletnie ją zaskoczy. Jak Ibo zareaguje na podstęp żony i co ukrywa w kieszeni?

Fałszywy wynik badania i zaskakujący wybuch radości w 1011. odcinku "Dziedzictwa"

W 1011. odcinku „Dziedzictwa” dojdzie do niespodziewanej sytuacji. Czarna wręczy Ibrahimowi starannie spreparowaną kartkę ze sfałszowanym wynikiem badania płci ich dziecka. Ibo, widząc medyczny żargon, nie będzie wiedział, o co chodzi, więc żona szybko powie mu, że to dziewczynka. Zauważywszy jego milczenie, od razu zarzuci mu, że jest rozczarowany i wolałby syna. Wtedy jednak Ibrahim wybuchnie ogromną radością.

Mój mózg się zawiesił... ze szczęścia! Będziemy mieć córkę! To najpiękniejsza wiadomość na świecie!

Prawda wychodzi na jaw w odcinku 1011. "Dziedzictwa". Niezwykła lista Ibrahima

Widząc niepohamowany entuzjazm męża, wzruszona i przytłoczona Kara przyzna się, że go okłamała. Odbierze mu kartkę i wytłumaczy, że wymyśliła to wszystko, ponieważ słyszała, jak zakładał się o płeć z Kirpim. Obawiała się, że w głębi duszy Ibrahim pragnie syna. Wówczas mąż sięgnie do kieszeni, wyciągnie z niej złożoną kartkę i powie, że nocą zrobił szczegółową listę rzeczy dla malucha na najbliższe 10 lat, od zabawek aż po rower.

Dla mnie liczy się jedno - nasze dziecko będzie mieć ojca, który kocha je bezgranicznie.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1011

Kolejne odcinki „Dziedzictwa” można śledzić codziennie na kanale TVP1 o 16:00. Odcinek 1011. zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Wszystkie wyemitowane dotychczas epizody są także do obejrzenia na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to znana turecka telenowela o miłości, stracie i trudach rodzinnych. Akcja skupia się wokół Yusufa, który po śmierci rodziców ląduje u surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka Seher. Choć na początku nie brakuje wrogości i intryg, między opiekunami z czasem rodzi się miłość, która dla chłopca staje się oparciem. W kolejnych sezonach dochodzi do wielkiego dramatu - ginie Yaman Kırımlı. Wtedy opieka nad Yusufem spada na Nanę Maryam. Jednak i tu pojawiają się problemy, gdy nad kobietą zawisa groźba deportacji. Z pomocą przychodzi Poyraz, który w tajemnicy przed urzędami bierze z nią fikcyjny ślub, co prowadzi do nowych emocji i konfliktów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Czarna z serialu Dziedzictwo patrzy w górę zamyślona. O jej kłamstwie przeczytasz na SE Superseriale.
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