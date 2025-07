Spis treści

Emanet. Nana będzie o krok od śmierci!

Trudno zliczyć, który to już raz Nana w tureckiej telenoweli Emanet znowu znajdzie się w potrzasku. Tym razem będzie dosłownie o krok od śmierci, bo człowiek Idrisa będzie celował do niej z broni z bardzo bliskiej odległości. Wystarczyłoby jedno pociągnięcie za spust, a byłoby już po niej! W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak dojdzie do tej sytuacji i kto stanie w obronie opiekunki Yusufa.

W 628. odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana będzie próbowała spotkać się z Idrisem. Aby jednak to zrobić i nie zdemaskować się przed Yamanem, będzie musiała w jakiś sposób wymknąć się z rezydencji. Kiedy już będzie przy drzwiach wyjściowych, padnie na Yamana. Ten zaprotestuje przed jej wyjściem, ale gdy opiekunka będzie nalegała na pilne wyjście, oznajmi jej, że będzie jej towarzyszyło dwóch ochroniarzy. To będzie jej w niesmak!

Po ich wyjeździe Yaman odbierze telefon od swoich ludzi, którzy mieli pilnować Nany.

Panie Yamanie, będzie pan zły, ale uciekła. Nigdzie nie możemy jej znaleźć

- usłyszy w słuchawce.

W kolejnej scenie Nana zorientuje się, że ktoś ją śledzi. Chwilę później człowiek Idrisa będzie celował do niej z broni!

Kobieta cudem uniknie śmierci! W galerii prezentujemy ZDJĘCIA z odcinka. Kto uratuje Nanę przed zabójcą?

Kiedy 628 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 628 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 11 lipca 2025 roku o godzinie 15:55 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

