Spis treści

Emanet. Tak Yaman dopadnie Idrisa

Czy Yaman odkryje, że to Idris jest jego największym wrogiem i próbuje się mścić na nim i na jego rodzinie? Po tym, jak Nana cudem uniknęła śmierci, Kirimli szuka osoby, która im zagraża. Czy dotrze do przyrodniego Nany? Czy pozna prawdę o opiekunce Yusufa? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Polecamy: Wyjaśniamy, jak wyjdzie na jaw tajemnica Nany. Tak Yaman dowie się, kim naprawdę jest opiekunka

Yaman pojmie Idrisa i zawiezie go na cmentarz, na grób Aziza. Za wszelką cenę będzie chciał się od niego dowiedzieć, czy to on atakuje jego bliskich. W oczach Kirimliego będzie widać nienawiść, a klęczący Aziz z paskiem zaciśniętym na gardle wyprze się wszystkiego.

Zrobiłeś ze mnie zero. Odebrałeś mi wszystko i nie pozwoliłeś nawet ze sobą walczyć. A pomimo tego nie zrobiłem nic tobie ani twoim bliskim

- skłamie Idris.

Yaman poinformuje go tylko, że jeśli to on za wszystkim stoi, już niedługo spotkają się ponownie. Jak się okazuje, będzie to jeszcze w tym samym odcinku!

Ferit zadzwoni do Yamana i powie mu, że mężczyzna, który próbował zabić Nanę pracował w przeszłości dla Idrisa Yahyaoglu.

Jedziemy do Idrisa. Teraz już nie mam litości

- powie Yaman do Nany, z którą będzie akurat w aucie.

Czy Idris przyzna się do wszystkiego i zdemaskuje Nanę? Jak przebiegnie starcie Yamana z bratem Aziza? Zobacz w poniższej galerii zdjęć.

Kiedy 630 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 630 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 13 lipca 2025 roku o godzinie 15:55 w TVP1.

Polecamy także: Nana i Yaman wezmą ślub? Przy wszystkich powie "NIE"

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.