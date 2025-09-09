Emanet. Yaman już wie, że Nana nie jest mu obojętna. Akcy to nie w smak

Występ to dla Yusufa bardzo ważne wydarzenie. Nana i Yaman, widząc jak bardzo się stresuje, dokładają wszystkich sił, by pomóc się mu do niego przygotować. Kirimli coraz częściej myśli o tym, jak bardzo biska stała się mu guwernantka, ale powstrzymuje myśli o bliskości, chcąc dotrzymać swojej przysięgi. To dla niego niełatwa sytuacja.

Kiedy cała rodzina już będzie szykowała się do wyjścia na występ, odkryją, że kostium Yusufa całkiem skurczył się w praniu! Nikt nawet nie pomyśli, że za wszystkim stoi wredna Aynur...

Nana nie może pozwolić, by Yusuf był smutny i nie wziął udziału w przedstawieniu. Uratuje sytuację, natychmiast biorąc się za nowe przebranie dla chłopca! Chociaż Yusuf nie zdąży na szkolne przedstawienie, opiekunka przygotuje scenę i zorganizuje jego występ w rezydencji.

Akca sprowadza Nanę na ziemię ostrymi słowami

Po zakończonym występie, który obejrzeli wszyscy domownicy, na Nanę spadnie cios ze strony Akcy. Ciotka, zauważając, co dzieje się pomiędzy nią i Yamanem, postanowi szybko interweniować i nie będzie gryzła się w język!

Córko, wasze tradycje i zwyczaje różnią się od naszych. Nawet sobie nie myśl, że jesteś w domu mojego siostrzeńca po coś więcej niż tylko bycie guwernantką. Wiem, że marzysz o Yamanie, ale nie pozwolę, by tak się stało

- powie Akca, a zszokowana Nana nie będzie mogła wykrzesać z siebie słowa.

Kiedy 683. odcinek "Emanet"?

Widzowie zobaczą 683. odcinek tureckiego hitu "Dziedzictwo" w czwartek, 11. września 2025 roku, o godzinie 16:05 w TVP1.