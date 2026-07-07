Barwy szczęścia. TVP ogłasza powrót odcinków. Będzie można oglądać już teraz! 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-07 10:48

Odcinki "Barw szczęścia" wracają! Nie trzeba czekać do września, by znów zagłębić się w losy ulubionych bohaterów. TVP2 wychodzi na przeciw oczekiwaniom widzów, którzy często narzekają na dość długą przerwę w emisji i brak wieczorów z ulubionym serialem. Nagle na Instagramie "Barw szczęścia" pojawia się informacja odnośnie powrotu odcinków, które można obejrzeć w dogodnym momencie. Oto, jak to wygląda w praktyce.

"Barwy szczęścia" wracają

Fani "Barw szczęścia" powinni być zadowoleni, bo właśnie gruchnęła informacja o dostępie do odcinków z ulubionymi wątkami i bohaterami. Na Instagramie pojawiła się czołówka serialu wraz z ważną informacją. Jednak uwagę zwraca fakt, iż wideo nie jest aktualne. To nie jest nowa czołówka "Barw szczęścia", a stare sceny z bohaterami, którzy dawno zniknęli. Wszystko wyjaśnia opis posta. 

Dostęp do "Barw szczęścia" na co dzień

💛 Od lat towarzyszą widzom, wzruszają i zaskakują kolejnymi historiami.

„Barwy szczęścia” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, którego bohaterowie stali się częścią codzienności wielu Polaków.

Jeśli chcecie wrócić do ulubionych odcinków lub nadrobić zaległości, znajdziecie je w TVP VOD. 📺 - czytamy w poście.

Wszystko stało się jasne. Można wrócić do starych odcinków "Barw szczęście" na platformie VOD. Tam widzowie mają dostęp do przeszłych odcinków. W dogodnym momencie i o dowolnej godzinie na fanów czeka spotkanie z ulubionymi postaciami. 

Kiedy nowe odcinki "Barw szczęścia" na jesień?

Jeśli chodzi o nowe, premierowe odcinki "Barw szczęścia" pojawią się one dopiero we wrześniu. Jednak faktycznie w serwisie VOD można spodziewać się premierowej odsłony serialu nieco wcześniej. Obowiązująca przerwa wakacyjna nadal trwa, a aktorzy dopiero nagrywają kolejne sceny.

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami