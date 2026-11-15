Barwy szczęścia, odcinek 3460: Mecenas wyzna Natalii miłość po latach milczenia i rzuci pracę w kancelarii

W 3460. odcinku „Barw szczęścia” Górecki odejdzie z kancelarii Natalii

Mecenas Górecki zdecyduje się zakończyć współpracę z Natalią Zwoleńską (Maria Dejmek). Jego decyzja będzie miała jednak nie tylko zawodowe podłoże. W 3459. odcinku „Barw szczęścia” prawnik zostanie odrzucony przez Natalię, a cała sytuacja skłoni Zwoleńską do zwierzeń przed Asią. Opowie jej o tym, że Klemens wyznał jej swoje uczucia, ale nie odwzajemniła jego zainteresowania. W 3460. odcinku mecenas postanowi więc odejść z kancelarii i otwarcie porozmawiać z Natalią o tym, co do niej czuje.

W 3460. odcinku „Barw szczęścia” rozmowa z Dominiką skłoni mecenasa do wyznania

Istotnym elementem wydarzeń będzie rozmowa Góreckiego z Dominiką (Karolina Chapko) dotycząca apelacji Soni. To właśnie po niej mecenas podejmie decyzję o odejściu z kancelarii i wyjawieniu Natalii swoich uczuć. Prawnik od lat jest zakochany w swojej współpracowniczce, ale dotąd nie zdecydował się powiedzieć jej o tym wprost. Teraz uzna, że nie chce już dłużej ukrywać prawdy.

W 3460. odcinku „Barw szczęścia” Natalia usłyszy miłosne wyznanie

Najważniejszym momentem będzie szczera rozmowa, podczas której Górecki przyzna, że od lat kocha Natalię. Po tym, jak w 3459. odcinku Zwoleńska odrzuciła jego zainteresowanie, mecenas będzie musiał zmierzyć się z jej reakcją. Nie wiadomo, czy prawniczka zmieni zdanie i spojrzy na niego inaczej. Jedno jest pewne – odejście z kancelarii zakończy ich dotychczasową współpracę, a wyznanie Klemensa może na zawsze zmienić ich relację.

„Barwy szczęścia” odcinek 3460 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3460. zostanie wyemitowany w piątek, 11 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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