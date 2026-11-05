Barwy szczęścia, odcinek 3435: Asia i Hubert pożegnają Adama! Zawiozą narkomana na odwyk i tak się go pozbędą? - WIDEO

Czy narkoman Adam zniknie z życia Pyrków na dobre w 3435 odcinku "Barw szczęścia"?

Smutna historia Adama tak poruszy Pyrków, że zamiast się go pozbyć z domu raz na zawsze w 3435 odcinku "Barw szczęścia" postanowią przyjąć bezdomnego narkomana do rodziny. Ale najpierw mu pomóc w walce z nałogiem, by zaczął nowe życie. Hubert i Asia nie będą wiedzieli, co teraz zrobi Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska), kiedy dowie się, że podrzucony na Zaciszną kłopotliwy lokator już tam nie mieszka.

Zanim Adam w 3435 odcinku "Barw szczęścia" zgodzi się na leczenie w klinice odwykowej, przyzna się Pyrkom, że wiele razy próbował rzucić narkotyki, ale nigdy mu się nie udało. Znów sięgał po dragi. Hubert i Asia wyjaśnią mu, że tylko sobie szkodzi, bo ucieczka od rzeczywistości nie jest rozwiązaniem. Bo tu chodzi o walkę o jego życie.

- Mieliście w życiu takie problemy jak ja? Nie!

- Z problemami należy walczyć…

- I właśnie to w tej chwili robicie? To ja jestem teraz waszym „problemem”?!

- Daję ci słowo honoru, że kiedy wrócisz z ośrodka, twój pokój będzie na ciebie czekał... - zapewni go Hubert.

- To nie wszystko. Pomożemy ci znaleźć dobrą pracę, postaramy się, żebyś samodzielnie stanął na nogi…

- Tak będzie, Adam. Tylko daj nam szansę. I przede wszystkim – daj szansę sobie. Nie marnuj życia…

- A co was obchodzi moje życie?!

- Pracuję w pogotowiu, ratuję ludzi, rozumiesz? Nazwij to, jak chcesz, może być skrzywienie zawodowe... I przysięgam ci na wszystkie świętości, że możesz na nas liczyć!

- Wierzymy w ciebie... Wierzymy, że jesteś silny i że wygrasz z nałogiem... Nawet jeśli ty sam masz wątpliwości!

Nowy lokator zamiast Adama w domu Pyrków od 3435 odcinku "Barw szczęścia"

Przed wyprowadzką od Pyrków w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Adam uprzedzi ich, że powinni spodziewać się nowego „lokatora”, jeszcze gorszego niż on, bo Lucyna nie odpuści. Jednak Hubert i Asia wcale się nie przestraszą. Będą pewni tego, że postępują słusznie, że bezdomny chłopak nie poradzi sobie bez ich wsparcia.

- Naprawdę nie kumacie, że jak mnie stąd wywalicie, ta cała wasza Lucyna znajdzie tym razem kogoś, kto totalnie zatruje wam życie? Na serio jesteście aż tak naiwni?

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Pożegnanie Huberta i Asi z Adamem przed kliniką odwykową w 3435 odcinku "Barw szczęścia"

Troskliwi Pyrkowie w 3435 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko zawiozą Adama do kliniki odwykowej, ale także zapewnią go, że są z nim szczerzy i ich dom zawsze będzie jego domem.

- Ale serio mnie nie wykiwacie? Będę miał gdzie wrócić i ogóle dotrzymacie umowy? - Adam do końca będzie wątpił w szczere intencje Huberta i Asi.

- Oczywiście, że dotrzymamy. Bądź spokojny

- Słowo honoru albo słowo harcerza, jak wolisz...

- Też was nie wykiwam. Jakoś postaram się przetrwać

- Adasiu, my w ciebie wierzymy. Zobaczysz kochanie, wszystko będzie dobrze - zapewni narkomana Asia.

- Na początku to raczej nie, ale potem może jakoś dam radę. Kto by pomyślał, że trafię na takich ludzi jak wy? I to dzięki tej Lucynie...

- Może nie miała dobrych intencji wobec ciebie i wobec nas, ale koniec końców wyszło z tego coś dobrego...

- Słuchajcie, a może po prostu tak miało być?

- Może byliśmy sobie przeznaczeni?

- Adaśku nasz... - Asia czule przytuli Adama.

- Pamiętaj, że robisz to dla siebie, a nie dla nas - doda Hubert.

- Wierzymy w ciebie. Posłuchaj będziemy do ciebie przyjeżdżać tak często, jak to tylko będzie możliwe. A ty jakbyś tylko czegokolwiek potrzebował, to do nas dzwonisz...

- Dziękuję Wam, za to, że we mnie wierzycie... - Adam podczas pożegnania z Pyrkami z trudem powstrzyma łzy.

Kiedy 3435 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3435 "Barw szczęścia" będzie emitowany w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Asia i Hubert pożegnają Adama! Zawiozą go na odwyk

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