Barwy szczęścia, odcinek 3394: Policja wkroczy do hotelu Bruna! Akcja Justina będzie miała poważne konsekwencje

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" policja wkracza do hotelu Stańskich

Nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia" dostarczą wielkich emocji, m. in. za sprawą zawiłych losów Justina (Jasper Sołtysiewicz), Oli (Michalina Robakiewicz) i Karoliny (Marta Dąbrowska), która nie ma dla nich litości.

W 3394. odcinku "Barw szczęścia" do hotelu Stańskich nieoczekiwanie zapuka policja. Funkcjonariusze przyjadą na miejsce, by zrealizować wniosek złożony przez Justina Skotnickiego, który nie zamierza odpuścić żonie Bruna (Lesław Żurek) za jej haniebne czyny.

Sprawa dotyczy sfałszowanego nagrania typu deepfake, które miało zniszczyć życie Justina i jego relację z Olą, po tym jak rzekomo zdradził ją z Reginą (Kamila Kamińska). Policjanci przystępują do zabezpieczenia nagrań z hotelowego monitoringu, które mają stanowić kluczowy dowód w toczącym się śledztwie przeciwko intrygantce.

Karolina chce zniszczyć Justina, ponieważ jest on inwestorem firmy i wspólnikiem Stańskiego. Zależy jej na pozbyciu się Skotnickiego z hotelu, aby mogła bez patrzenia jej na ręce realizować własne plany prowadzenia biznesu i trzymać rękę na majątku Bruna. Aby być jeszcze bliżej szefa, wzięła z nim ślub w 3387. odcinku.

Bruno nadal będzie chronił żonę przed kompromitacją w 3394 odcinku "Barw szczęścia"?

Przypomnijmy, że konflikt eskalował już w odcinku 3388. Wówczas Justin oskarżył Karolinę o przygotowanie kompromitującego materiału. Mimo że po powrocie z Las Vegas Justin próbował skonfrontować żonę Bruna, ta zachowała kamienną twarz. Karolina z pełnym spokojem brnęła w zaparte, twierdząc, że nie miała nic wspólnego z fałszywym nagraniem wysłanym na telefon Oli.

Bruno zna prawdę i mimo, że jest przerażony intrygą żony to i dopuszczeniem się przez nią tak podłego czynu, to mimo wszystko w nowym sezonie "Barw szczęścia" będzie bronił ukochanej, a co więcej zagrozi Skotnickiemu, że pożałuje swoich czynów i pomówień.

Kiedy 3394 odcinek "Barw szczęścia" - data i godzina emisji?

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3394. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis fabuły i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych. W serialu występują m. in.:

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie