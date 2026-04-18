Barwy szczęścia, odcinek 3375: Lucyna zacznie naciskać na Agatę i Ignacego, by wyprowadzili się z domu Pyrków! Pokaże prawdziwą twarz?

"Barwy szczęścia" odcinek 3375 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Święta u Pyrków tuż przed finałem sezonu "Barw szczęścia" upłyną w napiętej atmosferze, a przyczyni się do tego przede wszystkim Lucyna Zwierzchowska, którą Hubert (Marek Molak) i Asia (Anna Gzyra), a także Agata i Ignacy uznali już za członka rodziny! Samotna seniorka idealnie wcieli się w rolę troskliwej, czułej babci, zapewniają przy tym Pyrków, że właśnie w ich domu odnalazła to, czego jej tak w ostatnim czasie brakowało - bliskie osoby. Tyle czy Hubert i Agata powinni tak do końca ufać Lucynie?

Lucyna wywoła konflikty w domu Pyrków w odcinkach "Barw szczęścia" w maju

W odcinkach "Barw szczęścia" już na początku maja 2026 roku Lucyna coraz częściej zacznie wywoływać konflikty w domu. Nawet z Asią, która jako pierwsza ją zaakceptowała i wręcz namawiała Huberta, by spojrzał na Lucynę jak nową babcię w rodzinie. Zwierzchowska będzie się za bardzo mieszać w relacje Asi z synem Emilem (Artem Malaszczuk). Doradzając żonie Huberta, jak powinna postępować z synem, którym manipuluje biologiczny ojciec Daniel (Marcin Bikowski).

Naciski Lucyny w 3375 odcinku "Barw szczęścia" na Agatę i Ignacego, żeby się wyprowadzili

Ale na tym Lucyna nie poprzestanie, bo w 3375 odcinku "Barw szczęścia" posunie się do budzących sporo kontrowersji nacisków na Agatę i Ignacego, aby wreszcie wyprowadzili się z domu Pyrków! Z prawnego punktu widzenia młodsza siostra Huberta nie ma już udziałów w rodzinnym domu, mieszka tu tylko jako lokatorka. Czyżby Lucynie zaczęła przeszkadzać jej obecność? A może za zachowaniem staruszki będzie się kryło coś więcej?

To nie przypadek, że przygotowania do świąt u Pyrków i przyjazd do domu młodszego brata Stasia w 3375 odcinku "Barw szczęścia" zbiegnie się w czasie z irytującym zachowaniem Lucyny. Niby w dobrej wierze, a jednak z ukrytymi zamiarami, Zwierzchowska zacznie namawiać Agatę i Ignacego do zakupu mieszkania po promocyjnej cenie od skonfliktowanej z Hubertem firmy Macieja Wilka.

Bezwzględny deweloper od dłuższego czasu prowadzi na ulicy Zacisznej sprytną taktykę, która ma na celu odkupienie od mieszkańców domów za bezcen, by je potem zburzyć. W tym miejscu ma bowiem przebiegać nowa droga dwupasmowa!

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" nie wyjaśni się, co będzie stało za naciskami Lucyny na Agatę i Ignacego, aby kupili mieszkanie od Wilka. Nie wiadomo, czy Zwierzchowska będzie z nim w zmowie, ale jedno jest pewne - Pyrkowie powinni na nią uważać.

Hubert w 3380 odcinku "Barw szczęścia" odkryje, kto jest w zmowie z Wilkiem!

Tuż po świętach Bożego Narodzenia, w 3380 odcinku "Barw szczęścia", Hubert odkryje, że kolejny mieszkaniec Zacisznej zdecyduje się na sprzedaż domu Wilkowi. Jakby tego było mało Pyrka dowie się, że ofertą dewelopera interesuje się również Agata, co będzie dla niego jak nóż w plecy od własnej siostry!

Barwy szczęścia. Agata i Ignacy nie opuszczą domu Pyrków! Nic nie będzie jej pasować