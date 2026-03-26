Barwy szczęścia, odcinek 3359: Ucieczka Karoliny i Bruna do Las Vegas! Tak planuje przekręty

Barwy szczęścia" odcinek 3359 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po tym, jak Karolina spróbuje zabezpieczyć swoje wpływy w hotelu, wręczając Kajtkowi tajną premię, kobieta pójdzie o krok dalej. W 3359 odcinku „Barw szczęścia” nie tylko umocni swoją pozycję u boku Bruna, ale zacznie też planować przeniesienie części interesów za ocean.

Wyjazd Stańskiego z Karoliną do Las Vegas!

Plan ambitnego i dalekiego wyjazdu do Las Vegas nie pojawi się tu przypadkiem – to właśnie tam Karolina będzie widzieć szansę na szybkie zyski i nowe układy, które mogą przynieść ogromne pieniądze. Pytanie tylko, czy Bruno da się wciągnąć w jej ryzykowną grę? Zanim jednak dojdzie do wyjazdu i snucia dziwnych planów, Karolina wykona ruch, który wstrząśnie personelem hotelu. W 3359 odcinku „Barw szczęścia” wręczy Kajtkowi awans i podwyżkę, robiąc z niego szefa personelu. Brzmi jak spełnienie marzeń? Nic bardziej mylnego! Kajtek nie wie, w co się pakuje.

Awans Kajtka wzbudzi poderzenia

Nowe stanowisko będzie miało swoją cenę. Karolina poleci Kajtkowi wskazać pracowników do zwolnienia. Tym samym wciągnie go w swoją grę i przerzuci na niego odpowiedzialność za kontrowersyjne decyzje. Justin nie da się jednak zwieść pozorom. W 3359 odcinku „Barw szczęścia” szybko zorientuje się, że za „hojnością” Karoliny kryje się manipulacja. Ostrzeże Kajtka, że szefowa wykorzystuje go do własnych celów i że może stać się tylko pionkiem w jej planie.

Czy Kajtek posłucha ostrzeżeń i wycofa się z układu? A może skusi się na awans i pieniądze, ryzykując wszystko? Największą niewiadomą pozostaje jednak Bruno. Czy zgodzi się na wyjazd do Las Vegas i pozwoli Karolinie rozkręcić nowy, ryzykowny biznes? A może w końcu zorientuje się, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli?

8