Barwy szczęścia, odcinek 3359: Awans Kajtka przed wyjazdem Bruna i Karoliny! To będzie dopiero początek zmian w hotelu Stańskich

"Barwy szczęścia" odcinek 3359 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3359 odcinku "Barw szczęścia" w hotelu Stańskich dojdzie do zmian, o co zadba już Karolina. Narzeczona Bruna zacznie namawiać go na wyjazd do Las Vegas, gdzie zechce zaplanować kolejne imprezy i przekręty. Tym bardziej, że parze uda się kolejna machlojka z wystawnymi urodzinami córki milionera Bolesławskiego, na której już się wzbogacą, bo Stańskiemu znów uda się przechytrzyć Skotnickiego, Kępskiego (Jakub Sokołowski) i resztę inwestorów.

Ale oczywiście, swój udział będzie mieć w tym i Różańska, która postanowi przeciągnąć na ich stronę największego sojusznika Skotnickiego, Kajtka! Tym bardziej, gdy nie uda im się go pozbyć z hotelu, bo Justin stanowczo się na to nie zgodzi. I w związku z tym Karolina zechce mieć go u siebie i potajemnie wręczy mu premię, aby kupić jego lojalność. Jednak w 3359 odcinku "Barw szczęścia" na tym się nie zatrzyma!

Kajtek zostanie szefem personelu w hotelu Stańskich w 3359 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3359 odcinku "Barw szczęścia" Karolina oficjalnie awansuje Kajtka na szefa personelu i da mu podwyżkę. Oczywiście, Różańska nie bez powodu wybierze na to stanowisko akurat przyjaciela Justina, gdyż w zamian będzie oczekiwać od niego listy pracowników do zwolnienia. I najpewniej będzie liczyła na to, aby znalazło się tam nazwisko właśnie Skotnickiego, którego wspólnie z Brunem już od dawna będą chcieli się pozbyć.

Jednak zakup przez niego udziałów w hotelu Stańskich im tego nie ułatwi. Zwłaszcza, że Justin nie odpuści, mimo iż oni wciąż będą robić mu pod górkę i podważać jego wszelkie decyzje, które będą kończyły się awanturami. I w związku z tym w 3359 odcinku "Barw szczęścia" Karolina znajdzie na to inny sposób! Ale czy on poskutkuje?

Jak zachowa się Cieślak w 3359 odcinku "Barw szczęścia"?

Zwłaszcza, że w 3359 odcinku "Barw szczęścia" Justin ostrzeże Kajtka, że Karolina nim wyłącznie manipuluje! Jednak czy kuszony takimi korzyściami Cieślak ugnie się i go posłucha? Tym bardziej, że dopiero co sam był na wylocie, a teraz stanie się jedną z ważniejszych osób w całym hotelu! Czy zatem w tej sytuacji zdoła zachować zdrowy rozsądek i zaryzykuje przy tym ewentualnym swoim zwolnieniem?

A może w 3359 odcinku "Barw szczęścia" da się przekabacić Karolinie i faktycznie wręczy jej listę osób do zwolnienia? Czy znajdzie się na niej Justin? Kto jeszcze będzie musiał pożegnać się z posadą w hotelu Stańskich? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

