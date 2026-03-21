Barwy szczęścia, odcinek 3356: Ewa i Romeo mają kłopoty! Nagłe wtargnięcie Elżbiety niszczy spokój u Grzelaków

Emerytura Basi i miłosny zgrzyt u Grzelaków

W 3356. odcinku Basia Grzelak podejmuje jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu – definitywnie wycofuje się z aktywności zawodowej. Nowy etap ma dzielić z Tolkiem, który oficjalnie wprowadza się do jej domu. Ta sielanka nie podoba się jednak Czesławowi, którego zazdrość i dezaprobata stają się niemal namacalne. Czy Basia będzie musiała wybierać między spokojną jesienią życia a dawnymi przyjaźniami? Warto obserwować, jak ta nowa dynamika wpłynie na atmosferę w domu Grzelaków.

Dramat u Rawiczów: Natalia odwiedza Cezarego w areszcie

Równolegle śledzimy losy Natalii, która ulega prośbie Rawiczowej i decyduje się na bolesną wizytę w areszcie u Cezarego. Widok ukochanego za kratami to jednak dopiero początek trudności. Najcięższa okazuje się późniejsza rozmowa z małą Leą o niepewnej przyszłości jej ojca. Natalia staje przed niemal niemożliwym zadaniem – jak chronić dziecko, nie kłamiąc w żywe oczy? To spotkanie i jego konsekwencje mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie Rawiczów.

Elżbieta wkracza do akcji: Co z Ewą i Romeo?

Spokojne, przedweekendowe przygotowania Borysa i Aldony przerywa nagłe pojawienie się Elżbiety. Kobieta nie zamierza tracić czasu na uprzejmości i domaga się szczerej rozmowy na temat relacji Ewy i Romea. Jej determinacja sugeruje, że wie o czymś, o czym rodzice Ewy mogą nie mieć pojęcia. Czy interwencja Elżbiety uratuje sytuację, czy tylko doleje oliwy do ognia w i tak już skomplikowanych układach miłosnych młodych bohaterów?

Kiedy i gdzie oglądać 3356. odcinek "Barw szczęścia"?

Jeśli chcecie przekonać się, jak potoczą się te wszystkie wątki, zasiądźcie przed telewizorami. Serial „Barwy szczęścia” możecie oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 3356. odcinek, zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Jeśli jednak nie możecie być wtedy przed ekranem, nic straconego – wszystkie bieżące oraz archiwalne epizody są dostępne online w dowolnym momencie w serwisie TVP VOD.