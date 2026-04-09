W poprzednim odcinku (3354) relacje Oliwki i Kępskiego pogorszyły się z powodu jego zatajonego spotkania z Grażyną. Zbrowska nie znalazła oparcia w Madzi, która postanowiła zachować bezstronność. W hotelu Justin bezskutecznie kwestionował zarządzenia Stańskiego, a Karolina próbowała zapewnić sobie lojalność Kajtka, wręczając mu potajemną premię. Z powodu niefortunnego wypadku Krystyny i odwołania partii brydża Jerzy spędził wieczór sam na sam z Wandą. Równolegle Aldona i Borys podjęli decyzję o wizycie u Aleksa w Anglii, a Ewa wykorzystała nieobecność babci, by zaprosić do siebie Romeo.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3355
Wiadomość o spotkaniu Jerzego z Wandą budzi zazdrość Małgorzaty, co nieuchronnie prowadzi do bezpośredniej konfrontacji obu kobiet. Równolegle Borys odbywa z Romeo poważną rozmowę o odpowiedzialności - mężczyzna jest bowiem w pełni świadomy intymnych planów chłopaka. Z kolei sama Ewa prosi Elżbietę o dyskretne wsparcie podczas wizyty u ginekologa przed nadchodzącym weekendem z ukochanym. Tymczasem wyidealizowany obraz Oli w oczach Justina ulega zniszczeniu, m. in. przez to w jaki sposób Aleksandra dba o przestrzeń wokół siebie. Okazuje się, że jest bałaganiarą, co mocno razi Justina. Tomasz z kolei konfrontuje się z Madzią, obwiniając ją o ujawnienie Oliwce jego fascynacji Grażyną.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3355. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)