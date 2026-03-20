Barwy szczęścia, odcinek 3354: Karolina da łapówkę Kajtkowi! Zacznie się walka o hotel Stańskich

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Gdy sytuacja hotelu zacznie wymykać się spod kontroli, Karolina zdecyduje się na ryzykowny krok i wręczy Kajtkowi tajną premię! Tak naprawdę to swoista łapówka za opowiedzeniem się za stroną jej i Stańskiego. Ta decyzja może namieszać w relacjach między wspólnikami.

Karolina przekupi Kajtka w 3354 odcinku "Barw szczęścia"

Już w 3353 odcinku „Barw szczęścia” w hotelu będą trwały przygotowania do wystawnych urodzin córki milionera Bolesławskiego. Justin zgłosi swoje wątpliwości wobec działań Bruna i Karoliny, ale rozmowa z nimi zakończy się konfliktem, a Stański sprytnie ukryje część zysków przed inwestorami.

W 3354 odcinku Karolina spróbuje „kupić” lojalność Kajtka, wręczając mu w tajemnicy premię. Jej plan jest prosty, chce mieć sprzymierzeńca w konflikcie z Justinem i Tomaszem. Jednak taki ruch może wywołać prawdziwą burzę wśród współinwestorów i dodatkowo skomplikować sytuację w hotelu.

Justin i Tomasz nie zamierzają pozostawić sprawy samej sobie. Spróbują przekonać Bruna, że decyzje Karoliny i jego własne działania mogą zaszkodzić reputacji hotelu i odbić się na finansach. Ale Bruno pozostanie nieugięty i wyraźnie da do zrozumienia, że to on rządzi w hotelu.

Karolina z Brunem przegrają starcie o hotel?

Czy Kajtek przyjmie premię i stanie po stronie Karoliny? Czy Justin i Tomasz znajdą sposób, by postawić na swoim, czy Bruno pokaże, kto naprawdę ma władzę?