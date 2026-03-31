Barwy szczęścia, odcinek 3348: Justin zacznie wstydzić się Oli? Zaskoczy ją ryzykownym podarunkiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Justin ponownie zaprosi Olę do loftu, który sam zakupi i zaprojektuje. Skotnicki postanowi pochwalić się efektem końcowym swojej ukochanej, gdy wszystko już będzie gotowe. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl i dla niej przygotuje coś naprawdę specjalnego. Ale nim jej to pokaże, to zabierze ją na obchód mieszkania, którym Zamilska będzie naprawdę zachwycona. Ale niestety tylko do czasu...

- Bardzo tu pięknie. Nie spodziewałam się... Zrobiłeś to wszystko sam? - spyta go Ola.

- No pewnie! Żadnych dekoratorów czy architektów wnętrz, nawet ze sztucznej inteligencji nie korzystałem - wyłącznie z własnej. I z własnego dobrego gustu - pochwali się Justin.

- Napracowałeś się, a ja nic nie zrobiłam. Przyszłam na gotowe... - zauważy Zamilska.

- To była czysta przyjemność. No i nie chciałem, żebyś dźwigała, a trudno byłoby tego uniknąć - zapewni ją ukochany.

- Stomia to nie choroba - przypomni mu partnerka.

- Wiem, ale i tak lepiej uważać - uzna Skotnicki, po czym w 3348 odcinku "Barw szczęścia" doda, że w łazience przygotował dla niej osobną szafkę na stomijne akcesoria. Jednak na tym wcale nie poprzestał - Zaraz ci pokażę, ale najpierw sypialnia. Tam mam największą niespodziankę.

Ola źle zrozumie intencje Justina w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin przekroczą próg sypialni, gdzie nad łóżkiem Zamilska dostrzeże swój akt. Tyle tylko, że będzie przedstawił ją bez stomii, co od razu wzbudzi w niej zburzenie.

- Stomia jest zbyt brzydka, żeby znalazła się na tym pięknym obrazku, tak? Nie pasuje tu? - wyrzuci ukochanemu.

W tej chwili w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki zacznie się tłumaczyć, że początkowo w ogóle zapomniał o niej wspomnieć malarzowi, a gdy sobie o tym przypomniał, to było już za późno, bo zepsułoby to całą kompozycję. Jednak te słowa zranią ją jeszcze bardziej...

- Uznaliśmy, że nie ma sensu psuć kompozycji - wyjaśni jej Justin.

- Czyli jestem popsuta, tak? Tak o mnie myślisz? Po prostu się mnie wstydzisz, przyznaj to wreszcie - rzuci Ola, po czym zaleje się łzami.

Zamilska usłyszy straszliwą diagnozę w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3348 odcinku "Barw szczęścia" będzie na świeżo po badaniach, które wykażą, że usunięcie stomii jest w tym momencie niemożliwe. Oczywiście, w tej sytuacji Justin od razu zacznie pocieszać swoją ukochaną, ale niestety na marne.

- Nie usuną jej - wyzna mu Zamilska.

- Ale może z czasem... - spróbuje pocieszyć ją Skotnicki.

- Nie. Nie mogę się łudzić. Zostanę z tym czymś do końca życia - załamie się dziewczyna.

Jednak po chwili w 3348 odcinku "Barw szczęścia", gdy emocje już opadną, to przyjdzie jej refleksja. Ola przeprosi Justina za swój wybuch, ale on nie będzie miał do niej żadnych pretensji. A wręcz przeciwnie, gdyż zapewni ją, że kocha ją taką jaką jest!

- Tak pięknie tu wszystko urządziłeś i tak bardzo się napracowałeś. Przepraszam, że nie umiałam się tym cieszyć razem z tobą - zreflektuje się Ola, na co Justin obejmie ją ramieniem i kolejny raz spróbuje dodać jej otuchy - A ze stomią da się żyć.

