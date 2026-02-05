Barwy szczęścia, odcinek 3310: Agnieszka strzeli do Łukasza! Nie wytrzyma i wygarnie jej, że jest głupią wariatką - ZDJĘCIA, WIDEO

- Bardzo się cieszę, że ci smakowało. Dziękuję... Mogę cię o coś zapytać? - zacznie niepewnie Łukasz, nie wiedząc, jaka będzie reakcja Agnieszki.

- Jasne, co tylko chcesz, kochanie...

- Może byśmy gdzieś wyjechali?

- Ale dlaczego? Nie podoba ci się tu kochanie?

- To jest oczywiste... Agnieszka, nie każ mi udawać. Posłuchaj i tak mnie pilnujesz. Nie lepiej robić to w jakimś fajniejszym miejscu? Jakieś ciepłe kraje czy? Wiem, że do samolotu nie wsiądziemy, ale coś może w Unii? Portugalia, Hiszpania, może Grecja...Ciepło, domek taki jak tutaj, tylko pod palmą, wino... Byłoby milej... - propozycja wyjazdu od Łukasza spotka się z gwałtowną reakcją porywaczki.

- Ty poważnie mówisz? - na twarzy Agnieszki pojawi się złowieszczy grymas.

- Tak, poważnie...

- Masz mnie za idiotkę? Nie dam ci takiej szansy! Zostaniemy tutaj. Wynajęłam ten dom na długo i zamierzam tutaj być. Poza tym tutaj jest idealnie!

- Ale przecież szukają mnie, więc w pewnym momencie znajdą...

- Nie, nie znajdą... Czytałeś "Szok", szukają cię zupełnie gdzie indziej. A poza tym naraziłeś się jakiejś grupie przestępczej, a niektórzy myślą, że nie żyjesz. A twojego ciała nikt nigdy nie znajdzie! Kochanie...

- Cholerna, głupia wariatko! Wiesz, co ty wyprawiasz?! Co przeżywa Ksawery? Pomyślałaś o tym w ogóle?! Przecież sama jesteś matką Aga! Chociaż co z ciebie w ogóle za matka? Co własne dzieci od ciebie uciekły i to jak najdalej! - Łukasz straci nad sobą panowanie i wykrzyczy Agnieszce, co o niej myśli.

- Ale ty ode mnie nie uciekniesz, kochanie... - psychopatka wyceluje do Sadowskiego paralizator.

- Strzelaj! Strzelaj mówię! Nigdy nie będziemy razem! Nigdy! - rzuci wściekły Łukasz.