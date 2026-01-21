Barwy szczęścia, odcinek 3305: Podła Agnieszka przyjdzie węszyć u Kasi. Tylko Ksawery nie da się nabrać na sztuczki ciotki 

"Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3305 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka przyjdzie do domu Kasi pod pretekstem troski o Łukasza. Już od progu zacznie dyskretnie badać grunt i sprawdzać, czy policja wpadła na jakikolwiek trop. Zainteresuje ją nie tylko samo śledztwo, ale też zaangażowanie Celiny Brońskiej (Orina Krajewska).

- Podobno szukają. Celina zresztą też – westchnie Kasia, a Agnieszka sprytnie zmieni temat i skupi uwagę na Ksawerym, który coraz gorzej radzi sobie z emocjami po zniknięciu ojca.

Agnieszka zmanipuluje Ksawerego… ale tylko na chwilę

W 3305 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka zaproponuje Kasi, że sama porozmawia z chłopcem. Początkowo wszystko będzie wyglądać niewinnie, a nawet skutecznie. Po rozmowie Ksawery przeprosi matkę i spróbuje załagodzić napiętą atmosferę w domu.

- Jak się mam czuć po tym, jak wszyscy mnie oszukali? – żachnie się Ksawery.

- Po prostu porozmawialiśmy – uśmiechnie się Agnieszka. Dorośli odetchną z ulgą, przekonani, że ciotka pomogła. Ale to tylko pozory.

Ulubiona czekolada Łukasza zdradzi Agnieszkę w 3305 odcinku „Barw szczęścia”

W 3305 odcinku „Barw szczęścia” czujność Ksawerego nie zawiedzie. Gdy przypadkiem zajrzy do torebki Agnieszki, odkryje coś, co nie da mu spokoju – ulubioną czekoladę ojca z lukrecją. Dla chłopca stanie się jasne, że to nie jest zwykły zbieg okoliczności.

- O, to ulubiona czekolada taty... Ta z lukrecją. Nie znam nikogo, kto by ją lubił, tylko tata.

Agnieszka spróbuje wybrnąć z sytuacji, twierdząc, że sama ją polubiła, ale Ksawery nie uwierzy w tę historię. Ksawery zacznie łączyć fakty, a Agnieszka wróci do Łukasza. W 3305 odcinku „Barw szczęścia” podejrzenia Ksawerego tylko się wzmocnią. Wieczorem zapyta Kasię wprost, czy nie dziwi jej zachowanie ciotki. Chłopiec zacznie rozumieć, że Agnieszka może mieć bezpośredni związek z zaginięciem ojca.

Tymczasem Agnieszka wróci do miejsca, w którym przetrzymuje Łukasza, i wręczy mu dokładnie tę samą czekoladę.

- Przywiozłam ci coś, kochanie. Jeszcze będziemy razem szczęśliwi – wyszepcze, dając do zrozumienia, że nie zamierza go wypuścić.

Czy w 3305 odcinku „Barw szczęścia” Ksawery zdecyduje się powiedzieć Celinie Brońskiej o swoich podejrzeniach? I czy właśnie czekolada stanie się pierwszym tropem, który doprowadzi do zdemaskowania Agnieszki? Jedno jest pewne – podła gra ciotki właśnie zacznie się sypać.