Barwy szczęścia, odcinek 3229: Krystyna ucieknie z od Jaworskiego! Chora matka Złotego zaginie na dobre?

„Barwy szczęścia" odcinek 3229 - wtorek, 07.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przypomnijmy, że chora na Alzheimera Jaworska już wcześniej doprowadziła do tragedii. Kobieta traci nad sobą kontrolę co wynika nie ze złej woli, a postępujących objawów choroby... W 3211 odcinku "Barw szczęścia" zostawiona pod opieką Witka (Witold Sosulski) włożyła rękę do wrzątku i ciężko się poparzyła. Wówczas konieczna okazała się szybka interwencja, a Marek (Marcin Perchuć) obiecał sobie, że już nigdy więcej nie dopuści, by jego matka została bez odpowiedniego nadzoru. Niestety, los po raz kolejny wystawi go na ciężką próbę…

Krystyna zaginie w 3229 odcinku „Barw szczęścia”?!

W 3229 odcinku "Barw szczęścia" Krystyna ponownie sprowadzi na rodzinę ogromne zmartwienia. Jaworski, skupiony na walce z bólem, będzie potrzebował pomocy specjalisty, dlatego zjawi się u niego Herman, aby poprowadzić kolejne zajęcia rehabilitacyjne. Jednak właśnie w chwili, gdy fizjoterapeuta zajmie się pacjentem, Krystyna wykorzysta nieuwagę domowników i wymknie się z mieszkania. Nikt nie zorientuje się, że starsza kobieta zniknęła, a jej choroba sprawi, że całkowicie straci orientację i zacznie błąkać się bez celu po okolicy.

Sąsiadka stanie na wysokości zadania

Zaginięcie Jaworskiej mogłoby skończyć się naprawdę tragicznie, gdyż tym razem nikt nie wiedziałby, dokąd się udała ani co może się z nią stać. Na szczęście na jej drodze pojawi się Sękowska, która już nie raz udowodni, że można na nią liczyć w najtrudniejszych chwilach. To właśnie ona uratuje starszą kobietę przed tragedią, zatrzyma ją i sprowadzi z powrotem do bliskich, ratując sytuację w ostatniej chwili.

Ale to nie będzie koniec emocji! W kolejnych odcinkach Jaworski, wdzięczny za kolejną pomoc, postanowi zatrudnić sąsiadkę Sękowską do opieki nad żoną. Ten pomysł nie spodoba się jednak samej Krystynie, która zacznie buntować się przeciwko obecności nowej opiekunki.