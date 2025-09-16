Barwy szczęścia, odcinek 3214: Andrzej odnaleziony! Cezary zobaczy, jak oszust szaleje w Dubaju za pieniądze Józefiny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3214 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Celiny w Dubaju w 3214 odcinku "Barw szczęścia" przyniesie przełom. Wreszcie odnajdzie Andrzeja Zastoję-Modelskiego! Jednak na tym dobre wiadomości dla Cezarego się skończą, bo polska policja okaże się w sprawie oszusta bezradna. Rawicz, za radą Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń), spróbuje ukryć przed matką bolesną prawdę. Doskonale wiedząc w jak fatalnym stanie psychicznym jest Józefina.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3216: Brawurowa akcja Celiny przeciwko Andrzejowi. Znajdzie sposób, jak ściągnąć oszusta z Dubaju, ale nie wtajemniczy Cezarego - ZDJĘCIA

Cezary w 3214 odcinku "Barw szczęścia" nie powie matce o odnalezieniu Andrzeja

Barwy szczęścia. Andrzej wróci do Józefiny? Oszust nagle wkroczy do jej domu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Przytłacza mnie to wszystko… - Myślisz, że mnie nie? Sam nie wiem, jak się zachować. Chcę ci pomóc, ale nie chcę przekraczać granic… - zapewni matkę Cezary.

Tak będzie żył Andrzej w Dubaju za pieniądze Józefiny w 3214 odcinku "Barw szczęścia"

Zdjęcie Andrzeja, które w 3214 odcinku "Barw szczęścia" Celina przyśle do Cezarego będzie dowodem na to, że oszust i złodziej czuje się absolutnie bezkarny, że drwi z wymiaru sprawiedliwości i lekką ręką wydaje to, co ukradł Józefinie. Wyjdzie na jaw, że opływa w luksusy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, korzysta z rozrywek i trwoni majątek Rawiczowej, dzięki której wzbogacił się o kilka milionów złotych.

Zdruzgotany Cezary w 3214 odcinku "Barw szczęścia" przekaże ustalenia Celiny komisarzowi Marcinowi Kodurowi, który prowadzi śledztwo w sprawie Andrzeja i jeszcze nie wpadł na jego trop. Policjant okaże się mniej skuteczny niż detektywka Celina.