Barwy szczęścia, odcinek 3214: Andrzej odnaleziony! Cezary zobaczy, jak oszust szaleje w Dubaju za pieniądze Józefiny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3214 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Śledztwo Celiny w Dubaju w 3214 odcinku "Barw szczęścia" przyniesie przełom. Wreszcie odnajdzie Andrzeja Zastoję-Modelskiego! Jednak na tym dobre wiadomości dla Cezarego się skończą, bo polska policja okaże się w sprawie oszusta bezradna. Rawicz, za radą Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń), spróbuje ukryć przed matką bolesną prawdę. Doskonale wiedząc w jak fatalnym stanie psychicznym jest Józefina.
Cezary w 3214 odcinku "Barw szczęścia" nie powie matce o odnalezieniu Andrzeja
- Przytłacza mnie to wszystko…
- Myślisz, że mnie nie? Sam nie wiem, jak się zachować. Chcę ci pomóc, ale nie chcę przekraczać granic… - zapewni matkę Cezary.
Tak będzie żył Andrzej w Dubaju za pieniądze Józefiny w 3214 odcinku "Barw szczęścia"
Zdjęcie Andrzeja, które w 3214 odcinku "Barw szczęścia" Celina przyśle do Cezarego będzie dowodem na to, że oszust i złodziej czuje się absolutnie bezkarny, że drwi z wymiaru sprawiedliwości i lekką ręką wydaje to, co ukradł Józefinie. Wyjdzie na jaw, że opływa w luksusy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, korzysta z rozrywek i trwoni majątek Rawiczowej, dzięki której wzbogacił się o kilka milionów złotych.
Zdruzgotany Cezary w 3214 odcinku "Barw szczęścia" przekaże ustalenia Celiny komisarzowi Marcinowi Kodurowi, który prowadzi śledztwo w sprawie Andrzeja i jeszcze nie wpadł na jego trop. Policjant okaże się mniej skuteczny niż detektywka Celina.
- Wygląda na to panie komisarzu, że Zastoja świetnie bawi się w Dubaju. Nie, nie jest spreparowane. To jego zdjęcie na pustyni na wielbłądzie. Nasz detektyw ustaliła, że jest tam rezydentem. Mieszka w luksusowym apartamencie. Mam jego adres. Gość jest tak arogancki, że nawet nie próbuje się ukrywać... Ale panie Marcinie, jaką drogą? Ja rozumiem, że są procedury, ale miną wieki zanim wystąpicie o ekstradycję! Także działajmy! Do zobaczenia!