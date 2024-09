Barwy szczęścia, odcinek 3021: Nowy prawnik w kancelarii Natalii. Małgorzata przyjmie byłego kochanka Asi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3021: Bożena już nigdy nie wróci do Bruna. Nie pozwoli mu widywać Tadzia - ZDJĘCIA

Małgorzata przywita Szczepana w kancelarii w 3021 odcinku "Barw szczęścia"

Już w 3021 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata powita Szczepana w kancelarii córki. Natalia nadal nie pojawi się w kraju, a Klemens nie będzie w stanie prowadzić spraw klientów. Zwoleńska przebywa z Cezarym (Marcel Opaliński) i Leą (Lena Sobota) w Indii, a Klemens musi dojść do siebie po przebytym zawale serca. W ten sposób kancelaria zostanie bez nadzoru, a przecież ktoś musi pracować... Małgorzata sprowadzi do biura nowego prawnika, co pociągnie za sobą szereg konsekwencji.

Szczepan zajmie miejsce Natalii w "Barwach szczęścia" po wakacjach. To nie wszystkim się spodoba

Kiedy Małgorzata zacznie wdrażać prawnika w sprawy biurowe, pojawią się pierwsze osoby, które nie będą zachwycone obrotem sprawy. Mowa oczywiście o Joasi Sokalskiej (Anna Gzyra-Augustynowicz), która zna mężczyznę z przeszłości... Niegdyś Sokalską i Szczepana łączyło coś więcej, a prawnik mylnie zinterpretuje obowiązki byłej kochanki w biurze. Z góry założy, że Asia to była asystentka Klemensa, chociaż prawda jest przecież inna. Sokalska dbała jedynie o porządek w biurze i zajmowała się sprzątaniem. Raczej nie ruszała spraw klientów i papierów. Będzie jej głupio prostować ten błąd, więc postanowi się zwolnić!

Sprawy kancelarii wymkną się z rąk Małgorzaty?

Małgorzata natrudzi się, by jakoś ogarnąć sprawy kancelarii, ale to nie będzie proste. Zamuruje ją, gdy Asia zawiadomi o odejściu z pracy. Wtedy matka Natalii wymyśli inny układ. Zaproponuje ukochanej Huberta (Marek Molak), by przejęła dawne stanowisko Malwiny (Joanna Gleń). W ten sposób naprawdę byłaby asystentką Szczepana, a sprzątaniem miałaby się zająć dawna klientka Natalii - Halina Kałuża (Marta Zięba).

Zdradzamy, że Asia faktycznie przystanie na taki układ i zacznie blisko współpracować ze Szczepanem. Do kraju w nowym sezonie "Barw szczęścia" powróci także Natalia. Czy dołączy do "starej" pracy? To wszystko wyjaśni się już niebawem.

Kiedy 3021 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3021 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.10 w TVP2