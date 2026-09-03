Felicita, odcinek 2: Zośka stanie twarzą w twarz z drugą żoną swojego męża, a Oliwia pozna swojego brata [ZDJĘCIA]

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W 2. odcinku „Felicita” Zośka zmierzy się z Giulią
Pierwsze spotkanie Zośki i Giulii będzie chłodne i pełne napięcia. Zośka przedstawi Kamila jako swojego męża, a Oliwia wyjaśni, że to właśnie ona, po przeczytaniu listu ojca, odnalazła Giulię w internecie.
Włoszka zgodzi się na rozmowę, ale poprosi, aby odbyła się dopiero wieczorem. Dla Zośki oczekiwanie na spotkanie będzie trudne. Obecność Giulii przypomni jej o wszystkim, co wydarzyło się przed śmiercią Kamila. Kobieta będzie musiała zmierzyć się nie tylko z pytaniami o przeszłość męża, ale także z własnymi emocjami.
Zośka i Giulia stoczą ostrożny pojedynek w 2. odcinku „Felicita”
Wieczorem Zośka poprosi Oliwię, by pozwoliła jej porozmawiać z Giulią sam na sam. Dziewczyna niechętnie przystanie na prośbę matki, ale postawi jeden warunek. Zośka nie może zniszczyć jej szansy na poznanie brata.
Rozmowa dwóch kobiet będzie pełna niedopowiedzeń i wzajemnej ostrożności. Zośka będzie chciała zrozumieć, co naprawdę łączyło Giulię z Kamilem. W pewnym momencie Włoszka zapewni ją, że kiedy poznała jej męża, nie wiedziała, że ma on żonę i córkę.
Giulia wyjaśni również, że kiedy dowiedziała się prawdy, sytuacja była już znacznie bardziej skomplikowana.
- Gdy poznałam prawdę, było już za późno – przyzna.
Nie zdąży jednak opowiedzieć całej historii, ponieważ rozmowę przerwą niespodziewani goście.
Oliwia uratuje chłopca w 2. odcinku „Felicita”
Podczas gdy Zośka będzie rozmawiała z Giulią, Oliwia znajdzie się w zupełnie innej sytuacji. Dziewczyna przypadkiem zauważy kilkuletniego chłopca pędzącego na hulajnodze i w ostatniej chwili uchroni go przed wypadkiem.
W niebezpiecznej sytuacji Oliwii pomoże Davide. To właśnie wtedy zacznie się kolejne ważne spotkanie. Chłopcem będzie Nico, który jeszcze nie będzie wiedział, że dziewczyna, którą właśnie poznał, jest jego siostrą.
W 2. odcinku „Felicita” Nico i Oliwia wykonają gest Kamila
Kiedy do Zośki i Giulii dołączą Oliwia, Davide oraz Nico, napięcie związane z rozmową kobiet ustąpi miejsca znacznie bardziej emocjonalnej scenie. Nico bardzo polubi Oliwię i będzie chciał ponownie się z nią spotkać. Dziewczyna również szybko poczuje, że między nimi pojawiła się wyjątkowa więź.
Najważniejszy moment nadejdzie jednak przy pożegnaniu. Nico i Oliwia wykonają dokładnie ten sam gest, którym Kamil żegnał się kiedyś z córką
– I'm watching you.
Dla wszystkich stanie się jasne, że przypadkowe spotkanie nie było zwykłym poznaniem dwojga dzieci.
W 2. odcinku „Felicita” Zośka będzie musiała więc zmierzyć się z bolesną prawdą o podwójnym życiu męża, a Oliwia zrobi pierwszy krok do poznania swojego brata. Gest, który odziedziczyli po Kamilu, stanie się symbolicznym potwierdzeniem, że rodzeństwo właśnie się odnalazło.
„Felicita” - data i godzina emisji odcinka 2
Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 2. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 20:30. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.
Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z siedemnastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.
W serialu występują m. in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Oriana Celentano jako Giulia
- Francesco Petit jako Davide
- Anna Dereszowska jako Ewka