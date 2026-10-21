W poprzednim odcinku Hubert w tajemnicy organizował podróż poślubną. Jego plany pokrzyżowała jednak była żona, która odwiedziła Paulinę. Kacper i Paweł walczyli o względy Julki, proponując jej atrakcje na to samo popołudnie. Dziewczyna miała tego dość i kazała im wreszcie się dogadać. Emilka przekonywała Bartka, że cieszy się jego szczęściem, choć wciąż nie umiała pogodzić się ze stratą ukochanego. Kiedy Ilona próbowała się do niej zbliżyć, Emilka powiedziała rywalce prosto w twarz, co o niej myśli.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Pierwsza miłość” odcinek 4275 - streszczenie

Oskar, świeżo upieczony prezes Weksler Development, postanowi przejąć ważnego klienta, którego dla firmy zdobyła Kalina. Makowski nie będzie jednak zainteresowany współpracą z Oskarem. Mężczyzna jasno zaznaczy, że woli działać właśnie z Kaliną. Hubert, mimo ograniczonych środków, nie zamierza rezygnować z podróży poślubnej. Będzie musiał tylko zapomnieć o wyjeździe do ciepłych krajów i zabierze Paulinę z pracy do Wadlewa, licząc na romantyczne chwile na łonie natury. Marta odwiedzi Szymona w szpitalu, ale mężczyzna odeśle ją do domu. Pełna złych przeczuć kobieta spotka później przyjaciółki, które przygotowały dla niej niespodziankę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4275 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4275 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 29 października 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Serial można oglądać na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Wrocławskie życie kontrastuje z bardziej swojskim, barwnym Wadlewem. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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