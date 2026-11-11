Pierwsza miłość, odcinek 4284: Świder wyciągnie Elizę z płonącego klubu! Dzięki niemu przeżyje i teraz wymierzy sprawiedliwość - ZWIASTUN

Świder uratuje Elizę w 4284. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4284. odcinku „Pierwszej miłości” dojdzie do dramatycznych wydarzeń w klubie Iskra. Świder pojawi się na miejscu w ostatniej chwili. W środku zobaczy nieprzytomną Elizę oraz Darka, który będzie znajdował się nad kobietą. Nie będzie się zastanawiał, tylko przegoni młodego Olszewskiego i wyniesie Elizę z płonącego budynku. Dla Świdra sprawa będzie jasna. Uzna, że to Darek podłożył ogień i próbował zabić Elizę. Nie będzie chciał słuchać żadnych wyjaśnień. Zamiast tego postanowi wziąć odwet na młodym Olszewskim. Sytuacja będzie szczególnie niebezpieczna, ponieważ Eliza znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu, a jej domniemany napastnik pozostanie na wolności.

Darek zaprzeczy oskarżeniom w 4284. odcinku „Pierwszej miłości”

Darek trafił za kratki za postrzelenie ojca. W 4276. odcinku odzyskał wolność i od razu skierował się do klubu Iskra. Syn Olszewskiego nie przyzna się jednak do podpalenia Iskry. Zadzwoni do Angeliki i zapewni ją, że nie ma nic wspólnego z pożarem. Jego słowa będą jednak trudne do zweryfikowania, ponieważ Świder zastanie go nad nieprzytomną Elizą. W tle pozostaje także sprawa Bolesława, który planował morderstwo Elizy i przez lata stosował przemoc wobec rodziny.

„Pierwsza miłość”odcinek 4284 - data i godzina emisji w Polsacie

Odcinek 4284. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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