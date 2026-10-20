Pierwsza miłość, odcinek 4270: Szymon umrze Marcie na rękach? Wydarzy się prawdziwy dramat - ZDJĘCIA

Szymon w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" wypisze się ze szpitala specjalnie dla Marty

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Szymon zdecyduje się na bardzo ryzykowny krok. Mimo ciężkiej choroby i pobytu w klinice postanowi się wypisać, bo będzie chciał jeszcze raz spędzić z Martą dzień, który nie będzie podporządkowany lekarzom, badaniom i ciągłemu strachowi o przyszłość. Z pomocą Laury zorganizuje romantyczny piknik i spróbuje stworzyć dla ukochanej namiastkę normalności.

Dla Marty będzie to szczególnie ważne, bo od dłuższego czasu żyje w ciągłym napięciu. Wie, że stan Szymona jest poważny, ale wciąż kurczowo trzyma się nadziei, że uda się znaleźć sposób, by go uratować. Tym bardziej będzie chciała wykorzystać każdą chwilę, którą mąż zechce spędzić poza szpitalem. Nie będzie jeszcze wiedziała, że romantyczny piknik bardzo szybko zamieni się w jeden z najbardziej dramatycznych momentów ich związku.

Romantyczne spotkanie w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" zamieni się w koszmar

Początkowo w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" wszystko będzie wyglądało idealnie. Szymon zrobi Marcie niespodziankę, a wspólne chwile pozwolą im na moment zapomnieć o chorobie. Dla niego będzie to próba podarowania ukochanej czegoś dobrego mimo świadomości, że jego stan może się w każdej chwili pogorszyć. Marta z kolei będzie szczęśliwa, że może zobaczyć Szymona poza szpitalnym łóżkiem i znów poczuć się przy nim jak dawniej.

Ten spokój nie potrwa jednak długo. Stan mężczyzny gwałtownie się pogorszy, a Marta niemal natychmiast zorientuje się, że dzieje się coś bardzo złego. Szymon osłabnie i w końcu straci przytomność na jej kolanach. Wszystko wydarzy się nagle, dlatego Marta będzie kompletnie nieprzygotowana na taki obrót wydarzeń.

Szymon w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" straci przytomność na kolanach Marty

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Marta będzie próbowała utrzymać Szymona przytomnego, ale mężczyzna przestanie reagować. Dla niej będzie to chwila prawdziwej grozy. W jednej sekundzie romantyczne spotkanie zmieni się w walkę o życie ukochanego. Marta będzie trzymała Szymona na kolanach i nie będzie miała pewności, czy za chwilę jeszcze otworzy oczy.

Tytułowe pytanie o jego śmierć będzie więc całkowicie uzasadnione, ale w 4270 odcinku nie zostanie jeszcze potwierdzone, że Szymon umrze. Kolejne oficjalne streszczenia pokazują bowiem, że w 4271 odcinku Marta nadal będzie się o niego martwiła, a lekarze poinformują ją o możliwości kosztownej eksperymentalnej terapii za granicą. To oznacza, że dramat podczas pikniku nie będzie jeszcze końcem jego historii.

Kiedy 4270 odcinek "Pierwszej miłości"?

4270 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.

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