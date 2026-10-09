Pierwsza miłość, odcinek 4261: Melka usłyszy najgorszą diagnozę! Już nigdy nie będzie mogła zajść w ciążę!

Melka w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" odzyska przytomność po postrzale. Najgorsze dopiero będzie przed nią

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek (Michał Mikołajczak) będzie czuwał przy łóżku Melki i czekał na jakikolwiek znak, że ukochana odzyskuje siły. Jeszcze chwilę wcześniej wszystko mogło skończyć się tragicznie również dla niej. Reterska zwabi ciężarną Melkę w pułapkę i ją postrzeli. Piotrek dotrze na miejsce już po ataku, a ukochana trafi do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze rozpoczną walkę o jej życie, podczas gdy policjant będzie praktycznie bezradny.

Dopiero w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Melka odzyska przytomność. Początkowo najważniejsze będzie to, że sama przeżyła. Szybko jednak okaże się, jak ogromną cenę zapłaciła za atak Łucji. Ciąży nie uda się uratować. I to wciąż nie będzie najgorsze. Lekarze powiedzą Melce, że już nigdy nie zajdzie w ciążę...

"Pierwsza miłość": Melka już nigdy nie zostanie matką

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Melka dowie się, że skutki postrzelenia i koniecznej operacji będą nieodwracalne. Dziewczyna nie tylko straci dziecko, którego spodziewała się z Piotrkiem. Usłyszy także, że w przyszłości nie będzie mogła już zajść w ciążę. Ta informacja kompletnie ją złamie. Jeszcze przed atakiem Melka mogła myśleć o porodzie, wspólnym wychowywaniu dziecka i budowaniu rodziny z Piotrkiem. Wszystkie te plany zostaną brutalnie przekreślone w jednej chwili.

I właśnie dlatego w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" jej rozpacz nie będzie dotyczyła wyłącznie tego jednego dziecka. Melka zacznie opłakiwać także przyszłość, której już nie będzie. Nie będzie mogła pocieszać się myślą, że kiedyś spróbują z Piotrkiem ponownie. Nie będzie mogła powiedzieć sobie, że za kilka lat być może jeszcze raz zobaczy pozytywny test ciążowy. Dla niej taka możliwość przestanie istnieć.

"Pierwsza miłość", odcinek 4261 - emisja 9 października 2026

Odcinek 4261. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek 9 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Reterska zabije Melkę? Przekaże Remkowi, że to koniec!

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