Pierwsza miłość, odcinek 4261: Marysia straciła ciążę! Wesprze Melkę jak nikt inny!

Melka w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" odzyska przytomność i usłyszy najgorszą wiadomość

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek (Michał Mikołajczak) ani na chwilę nie odstąpi łóżka ciężko rannej narzeczonej. Po ataku Łucji Reterskiej (Anna Samusionek) Melka trafi do szpitala w bardzo poważnym stanie, a lekarze będą walczyli o jej życie. W końcu odzyska przytomność. To, co początkowo będzie mogło wydawać się ogromną ulgą, szybko zamieni się jednak w kolejny dramat. Marek będzie miał dla pacjentki bolesną wiadomość. Właśnie po przebudzeniu Melka usłyszy od lekarza informację, która na nowo zburzy jej świat. Po postrzale ciąży nie uda się uratować. Melka straci dziecko, na które czekała razem z Piotrkiem. Jeszcze niedawno oboje planowali wspólną przyszłość, a teraz w jednej chwili zostaną pozbawieni tego, co miało stać się jej najważniejszą częścią. Na tym nie skończą się jednak konsekwencje ataku Reterskiej.

"Pierwsza miłość": Melka już nigdy nie zostanie matką?!

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Melka będzie musiała zmierzyć się nie tylko ze stratą obecnej ciąży. Po ciężkiej operacji dowie się, że obrażenia okazały się na tyle poważne, iż szansa na kolejną ciążę zostanie jej odebrana. Wiadomość, że w przyszłości nie będzie mogła urodzić dziecka, może okazać się dla niej równie bolesna jak sama strata. Melka będzie zdruzgotana. Nie będzie potrafiła znaleźć żadnych słów pocieszenia ani uwierzyć, że po tym wszystkim kiedykolwiek jeszcze odzyska normalne życie.

Atak Łucji odbierze jej bowiem nie tylko dziecko, ale również przyszłość, którą wyobrażała sobie razem z Piotrkiem. Bliscy próbują być przy niej, ale łatwo będzie powiedzieć, że wszystko się ułoży, kiedy to nie oni właśnie usłyszeli tak dramatyczną diagnozę. Wtedy przy Melce pojawi się Marysia. I powie jej coś, czego dziewczyna nigdy wcześniej nie wiedziała.

Marysia w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" zdradzi Melce swój największy sekret

W 4261 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia przyjdzie do szpitala odwiedzić Melkę. Nie będzie próbowała udawać, że kilka pocieszających słów wystarczy, aby zniknął ból. Zamiast tego powie jej wprost, że doskonale wie, jak czuje się kobieta po stracie ciąży. Melka początkowo nie będzie chciała tego słuchać. Uzna, że Marysia nie może wiedzieć, przez co właśnie przechodzi. Wtedy Domańska wyzna jej prawdę.

- Kochanie, tak mi przykro. Dobrze znam ten ból. - Nie znasz. - Niestety znam, też kiedyś straciłam ciążę... Nigdy ci o tym nie mówiłam. To było moje pierwsze dziecko z Pawłem. Myślałam, że się z tego nie podniosę, ale później pojawiła się Julka.

Marysia w "Pierwszej miłości" też kiedyś straciła dziecko

Pierwsze dziecko Marysi i Pawła nie przyszło na świat. Wyznanie Marysi w 4261 odcinku "Pierwszej miłości" nabierze dodatkowego znaczenia również przez powrót Pawła do jej życia. Domańska przyzna Melce, że utracona ciąża była właśnie jej pierwszą ciążą z Pawłem. W tamtym czasie Marysia również będzie przekonana, że nigdy nie podniesie się po tragedii. Strata dziecka wydawała jej się końcem świata i trudno było jej uwierzyć, że kiedykolwiek jeszcze zazna podobnego szczęścia. Później pojawiła się jednak Julka. To właśnie córka stanie się dla Marysi dowodem, że nawet po największej tragedii życie może jeszcze przynieść coś, czego człowiek w danej chwili kompletnie nie potrafi sobie wyobrazić.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4261 – emisja 9 października 2026

Odcinek 4261. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek 9 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.