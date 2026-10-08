Pierwsza miłość, odcinek 4260: Piotrek rzuci się na Krystiana w obronie Melki! Będzie przekonany, że działał z Reterską - ZDJĘCIA

Reterska w 4260 odcinku "Pierwszej miłości" postrzeli ciężarną Melkę! Piotrek znajdzie ukochaną w dramatycznym stanie

Dramat rozpocznie się jeszcze w 4259 odcinku "Pierwszej miłości". Melka pojedzie pod adres wskazany przez Emi, przekonana, że jej podopieczna znalazła się w niebezpieczeństwie i potrzebuje pomocy. Nie będzie miała pojęcia, że wszystko jest pułapką.

Na miejscu będzie już czekała Reterska. Łucja, przekonana, że Melka odpowiada za śmierć jej syna Remigiusza, postanowi sama wymierzyć jej karę. Spotkanie zakończy się tragicznie - Reterska strzeli do ciężarnej Melki. Piotrek niemal w ostatniej chwili dowie się, że to właśnie jego ukochana została zwabiona pod wskazany adres. Natychmiast ruszy jej na pomoc, ale nie zdoła zapobiec tragedii.

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczy Melkę ciężko ranną i kompletnie się załamie. Strach o życie narzeczonej bardzo szybko przerodzi się u niego we wściekłość.

Piotrek w 4260 odcinku "Pierwszej miłości" rzuci się na Krystiana! Uzna, że musiał wiedzieć o planach Reterskiej

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" cała wściekłość Piotrka skupi się również na Krystianie. W końcu to właśnie on przez ostatnie miesiące był najbliższą osobą Reterskiej. Był z nią związany, planował wspólną przyszłość i miał zostać jej mężem. Dla Piotrka wniosek będzie prosty. Skoro Krystian żył u boku Łucji, to musiał wiedzieć, kim naprawdę jest i co planuje.

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek nie będzie nawet próbował spokojnie wyjaśnić sytuacji. Gdy emocje wezmą górę, rzuci się na Krystiana z pięściami. Będzie przekonany, że syn Ewy (Ewa Gawryluk) przynajmniej częściowo odpowiada za dramat Melki.

"Pierwsza miłość": Krystian sam padnie ofiarą Reterskiej. Nie znał prawdy o własnej narzeczonej

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek nie będzie jeszcze wiedział, że Krystian również został oszukany przez Łucję.

Reterska przez długi czas bardzo umiejętnie ukrywała przed nim swoją prawdziwą działalność oraz motywy. Jeszcze w 4256 odcinku, gdy Krystian zaczął zadawać niewygodne pytania dotyczące jej interesów w Niemczech, Łucja ponownie próbowała zbyć go kolejnymi kłamstwami.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4260 odcinka

Odcinek 4260 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.