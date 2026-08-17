Na Wspólnej. Włodek po pogrzebie Marii podejmie ostateczną decyzję, co dalej z ich barem! Zamknie interes? - ZDJĘCIA

Co będzie z barem "U Marii" w "Na Wspólnej" po pogrzebie Marii Zięby?

Pogrzeb Marii Zięby, który widzowie "Na Wspólnej" zobaczą w 4268 odcinku w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku, wcale nie zakończy żałoby po uwielbianej bohaterce serialu. Ale dla Włodka oraz jego dzieci i wnuków będzie symbolicznym początkiem kolejnego etapu życia, w którym Maria będzie już tylko wspomnieniem, w którym będzie patrzyła z góry na to, jak dalej potoczą się losy jej bliskich. Nie tak szybko jednak Zięba i jego najbliżsi uporają się z bólem po śmierci Marii. Szczególnie, że każde miejsce na osiedlu, a przede wszystkim bar "U Marii" będą im przypominać zmarłą. Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4268: Na pogrzebie Marii pojawi się też ona! Dorota przekaże Włodkowi ostatnią pamiątkę po żonie - ZDJĘCIA

Sierpniowe odcinki "Na Wspólnej" zakończą się w chwili poruszającego pogrzebu Marii, który na cmentarzu zgromadzi tłumy żałobników. Właśnie wtedy Włodek postawi pierwsze, bolesne kroki w rozdziale życia bez ukochanej żony. Początkowo nie będzie miał dość siły, by podjąć decyzję w sprawie baru. Nikt nie będzie wiedział, co stanie się z prowadzonym przez Ziębów barem, który przez jakiś czas pozostanie zamknięty.

Ostateczna decyzja Włodka w sprawie baru w "Na Wspólnej" dopiero po pogrzebie

Na odpowiedź trzeba będzie poczekać aż do odcinków "Na Wspólnej" we wrześniu, kiedy Włodek podejmie ostateczną decyzję w sprawie baru. Oczywiście wdowiec będzie mógł liczyć na wsparcie dzieci i wnuków. Zwłaszcza córek - Renaty (Marta Jankowska) i Moniki (Sylwia Gliwa), którzy nie zostawią cierpiącego ojca samego. Minie sporo tygodni nim Włodek znajdzie w sobie odwagę, by kolejny raz przekroczyć prób baru "U Marii".

To już pewne, że w 4274 odcinku "Na Wspólnej" Zięba znów włoży swój ulubiony fartuch i stanie za barem, próbując pogodzić się z myślą, że Maria tego właśnie by sobie życzyła, że musi to zrobić dla zmarłej żony. Będą wtedy przy nim przyjaciele, a także osoby, którym los Zięby nie pozostanie obojętny.

Ale na tym nie koniec, bo w jednym z odcinków "Na Wspólnej" na początku października do Włodka za barem dołączy Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska).

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie

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